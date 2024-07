Bajas temperaturas: una ciudad entrerriana fue la segunda más fría del país

Frío persistente

La segunda más fría

Frío en otras ciudades del país

Por qué hace tanto frío

¿Cuándo aflojará el frío polar?

Sigue la ola de frío polar en casi todo el país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía para este martes feriado nuevas alertas por frío de color amarilla, naranja y roja por temperaturas extremas.Según el organismo, hace más de diez años que no se registraban temperaturas tan bajas cómo las que se vienen dando en los últimos días.Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, analizó los motivos del prolongado descenso de la temperatura que se registra en gran parte del país con distintos grados de intensidad.“Lo que tiene de particular esta situación es que está persistiendo desde hace mucho tiempo, porque venimos con temperaturas bajísimas en toda la semana pasada”, marcó la meteoróloga.Las proyecciones para esta semana en Entre Ríos y el resto del centro del país indican condiciones estables, con jornadas mayormente soleadas hasta al menos el próximo fin de semana y sin probabilidad de precipitaciones en el mediano plazo.Continuará siendo el frío el protagonista meteorológico absoluto, en particular en esta primera mitad de semana cuando se prevén las marcas más bajas.El frío se hace sentir y todo indica que tendremos por delante varios días más con estas condiciones. Mientras tanto, los registros del Servicio Meteorológico, mostraron queSegún el listado de ciudades más frías del país que elabora el Servicio Meteorológico Nacional, Gualeguaychú se transformó esta mañana, en la segunda ciudad con menor registro del país, por debajo de El Calafate, supo, marcó una temperatura de -8 grados (bajo cero) con una sensación térmica de -12.6 grados (bajo cero).. En esos horarios, la capital entrerriana, tenía una temperatura de -1,2 grados (bajo cero).En tanto, a las 8, en Paraná, la temperatura descendió a -1,7 grados (bajo cero), lo cual hizo que la helada se notara en diversos sectores de la ciudad.Gran parte del país amaneció con bajas temperaturas y a las 8 la localidad más fría era El Calafate, con -8 grados (bajo cero), seguida por Gualeguaychú y Villa Reynolds (San Luis) con -7.6 grados (bajo cero), supo Elonce. Según el ranking que elabora el Servicio Meteorológico, le seguían Venado Tuerto (Santa Fe) con -7.5 grados (bajo cero), Tandil (Buenos Aires) -7.4 grados (bajo cero), San Juan (San Juan) y Malargüe (Mendoza) tenían -6.6 grados (bajo cero) y Santa Rosa de Lima (San Luis) -6.4 grados (bajo cero).Al respecto, el meteorólogo y licenciado en medio ambiente, Marcelo Madelón, explicó que el aire, al ser seco “hace que las mínimas bajen notoriamente. Esto es porque no existe el “efecto frazada”, que es la capa de nubes que protege de la fuga del calor acumulado. Es como estar en el desierto”, graficó el experto.“A partir del 15 de julio las temperaturas tenderán a aumentar. Por lo menos hasta ese momento serán muy bajas en gran parte del país. La diferencia es que si una masa de aire polar como ésta llegara en diciembre, al otro día el sol la calentaría rápidamente. Ahora no tenemos suficiente sol y no nos permite calentarla. Por eso el aire frío se mantendrá estable durante un periodo prolongado”, concluyó Madelón en declaraciones al diario Clarín.