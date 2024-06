Búsqueda de Loan: hallaron más huellas y explican cuál es la principal hipótesis

Sociedad La defensa de la esposa de uno de los detenidos por la desaparición de Loan

El fiscal de investigación por la desaparición deen la localidad correntina de 9 de Julio, Juan Carlos Castillo, explicó este lunes cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores y cómo seguirá la búsqueda."Tenemos, por ahora esa es la línea de investigación., informó Castillo en diálogo conCastillo reafirmó que "los nenes están ubicados en tiempo y espacio" y que sus declaraciones "tienen coherencia".

"El papá no los autorizó a que se vayan. Ellos estaban en una reunión familiar, pero no les había dado permiso", dijo sobre la imputación por abandono de persona a los tres sospechosos.En ese sentido, agregó:. Los adultos conocen este lugar, pero una persona que no conoce se va a perder sí o sí".Por otra parte, durante la tarde del lunes el equipo de rescate y la policía de Corrientes encontró este lunes a la tarde más rastros al costado de la Ruta Nacional 123.Según se especificó, se tratan deque se están analizando si son del menor.El niño de 5 años desapareció el pasado jueves y hasta el momento no hay noticias de su aparición. Se rastrilla más de 10 mil hectáreas con 600 efectivos para encontrar a Loan.Este lunes se trabajaba en la estancia Las Lagunas donde se encontraron nuevas huellas que son analizadas. Los diferentes equipos especiales trabajan por aire y tierra en la búsqueda del menor, Loan.Además, en la zona participan las divisiones de la Policía de Corrientes, el COE, Brigadistas, Bomberos Voluntarios, personal del Ejército Argentino, Gendarmería Argentina y Policía Federal, entre otros.En las últimas horas, se sumaron a la búsqueda el personal efectivo de la Prefectura Naval con lanchas y gomones como también se despliega un amplio operativo de la división canes de la Policía de Entre Ríos y Santa Fe, Bomberos de Chaco y drones de tecnología avanzada de la provincia de Misiones.