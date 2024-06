Veranito de San Juan extendido: para cuándo pronostican que volverá el frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que mayo fue el más frío del que se tenga registro en Argentina. La anomalía registrada durante mayo alcanzó los -2,6 grados.El SMN también confirmó que el frío récord de mayo abarcó 10 provincias y 33 ciudades, concentradas básicamente en el centro y oeste del país. Ese récord no incluyó al norte argentino, que ahora es también -y sobre todo- la zona que marca el pulso de lo que ciertos observadores consideran un “veranito de San Juan anticipado”.. En Entre Ríos se esperan máximas de 27 grados.Al respecto, el meteorólogo y licenciado en Medio Ambiente, Marcelo Madelón, anticipó que. Posiblemente esas nevadas lleguen también a las montañas de Mendoza y San Juan”, dijo.El experto agregó:. Hay un ingreso de un frente frío en el centro del territorio argentino entre el domingo y el lunes, pero no va a ser tan importante el descenso de la temperatura: unos cinco grados, cuando normalmente un frente frío suele producir una baja de diez grados”.“Ya a mitad de la semana próxima nuevamente estaría ingresando aire caliente del norte del país y las temperaturas desde el miércoles serían bastante elevadas. También hay que destacar que para este fin de semana el aire que está ingresando desde el norte tiene mucha humedad, por lo que desde el viernes y también sábado y domingo esa humedad va a producir neblinas y bancos de niebla en el este del país, con lo que es posible que haya complicaciones por reducción de la visibilidad”, detalló Madelón.¿Hasta cuándo continuará el clima cálido en el centro del país?. Donde más se va a notar ese ingreso de aire frío será en el centro”, puntualizó el experto. Sería así, si se cumple el pronóstico,Madelón repasó queInterrogado sobre los motivos de estos cambios tan bruscos del estado del tiempo, el especialista indicó a: “Lo que ocurrió en mayo es que los centros de alta presión que emiten viento se ubicaron en varias oportunidades en las costas patagónicas y allí permanecieron durante mucho tiempo con el aporte de aire frío, que además era húmedo, con lo que las temperaturas eran bajas porque el aire venía del sur, pero además no había sol o muy poco sol debido a la gran capa nubosa”.Madelón contrastó esa situación pasada con lo que viene ahora: “Hoy ocurre lo mismo que en esa oportunidad, pero en este caso el centro de alta presión está ubicado frente a las costas uruguayas o del sur de Brasil, con lo que el viento viene del noreste. Hay que recordar que los centros de alta presión o anticiclones emiten vientos en forma antihoraria y cuando el anticiclón permanece varios días en Uruguay o el sur de Brasil, el viento del noreste trae consigo calor y humedad, y eso es lo que está ocurriendo en este momento”.