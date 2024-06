Bailarines entrerrianos representan al país “con mucho orgullo” en Colombia

¿Cómo unieron sus caminos?

En primer lugar, precisó: “Es una experiencia tan hermosa que por suerte estamos viviendo. Nos llega la invitación a través de una fundación, donde invitan a un montón de países a nivel nacional e internacional en Colombia. Realmente se selecciona a los grupos por su trayectoria y a través de otros grupos recomendados”.Posteriormente, agregaron que no se trata de su primera experiencia en el Festival: “Nosotros vinimos por primera vez en 2018. Pudimos venir el año pasado, ya en pareja. Los costos son mayores y la gente nos recibió de una manera especial. Son muy cálidos y estamos con una emoción muy grande por tenerlos acá”. “Estuvimos ahorrando mucho para poder estar acá de nuevo”, explicaron.Asimismo, adelantó: “Estamos en el Roldanillo, en el Valle del Cauca. Después tenemos otras funciones y vamos a cerrar el 14 de junio en Bogotá en el Museo Nacional. Estamos haciendo una pequeña gira”.“Nos sentimos como si estuviésemos en Paraná, nos preguntaban si era grande y cuántos habitantes tenía. Es mucho más grande que esta ciudad, pero la gente es igual”, aseguró sobre el comportamiento de la gente”.“Bailamos juntos desde hace dos años y medio o tres, encarándolo de la manera más profesional que se pueda. Venimos con otro recorrido en la danza. Ella es bailarina de danza clásica y ha pasado por otras disciplinas. Yo me dediqué casi toda la vida al folklore, así que aprendo cosas nuevas junto a Flor. A partir del año pasado, decidimos meterle fuerte a la danza litoraleña, dedicándole mucho tiempo y esfuerzo”, compartió Nicolás. Además, agregó que el malambo es otra de las danzas que generalmente frecuentan, pero“Desde el año pasado empezamos a hacer distintas ventas de pastafrola, alfajores de maicena e hicimos una serie de clases y rifas. Fueron muchas movidas para poder juntar el dinero y llegar hasta acá. Por suerte, recibimos el apoyo de nuestros alumnos, de nuestra red y los amigos. Siempre estuvieron colaborando e hicieron posible que hoy estemos acá, a pesar de no haber recibido apoyo de un organismo oficial”, agregó Florencia.También trabajamos nuestras danzas con música de artistas de Entre Ríos”. El hombre, en cambio, señaló: “La gente lo ve de esa manera porque muchas devoluciones que hemos tenido del público y de otros docentes han recalcado eso”.Asimismo, resaltó que “en esta edición son los únicos internacionales. El año pasado tuvimos la suerte de encontrarnos gente de Ecuador, de Chile y en este momento se concentró en los grupos de Colombia. Nosotros fuimos los invitados especiales”.