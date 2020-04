Santiago del Estero aplicará fuertes sanciones a quienes no usen barbijos

Sociedad Declaran la obligatoriedad del uso de barbijos en seis provincias

La Policía de Santiago del Estero dispondrá controles permanentes en rutas, calles y en accesos a edificios públicos, espacios públicos, comercios, transporte público y demás lugares estratégicos, para garantizar el cumplimiento del uso de barbijo.En el caso de que una persona circule por la vía pública sin protección,"A los efectos de lo dispuesto precedentemente, la autoridad que constate la infracción, labrará un acta y remitirá de manera inmediata las actuaciones a la autoridad competente sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal por afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas", agrega., fija el decreto.También prevé que, además de la sanción pecuniaria que se fije,. A esos efectos, "la autoridad pertinente elevará la infracción y los antecedentes a la repartición pertinente a los efectos de hacer efectiva la misma".Quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etc.Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda.Dado que la disponibilidad de barbijos quirúrgicos es limitada, existen alternativas para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela. Si bien los barbijos caseros no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, estos últimos son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad.Cada miembro del equipo de salud que contrae Covid-19 no solo se expone a riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por varias semanas.