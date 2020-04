Paso a paso: El Ministerio de Salud explicó cómo hacer un tapabocas casero

Cómo hacer un barbijo casero

Ponerse, usar y sacarse un barbijo

El Ministerio de Salud difundió este martes un instructivo para elaborar barbijos caseros ante la limitada disponibilidad de los quirúrgicos, que están reservados para el personal sanitario que combate el coronavirus.Para la confección de barbijos se necesitan dos rectángulos de tela de algodón de 26x16 centímetros, dos piezas elásticas de 15 cm. como gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello, aguja, hilo y tijeras.La cartera sanitaria detalló: "Primero hay que recortar dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos rectángulos; cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela".Después hay que doblar sobre los lados largos un centímetro y hacer el dobladillo para luego volver a doblar la capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y coser hacia abajo.Una vez hecho esto, hay que pasar una longitud de 16 centímetros de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas."Usá una aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés elástico podés usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la cabeza", agrega.Luego se debe tirar suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Juntar los lados de la máscara en el elástico y ajustarlo al rostro. Luego, coser con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice.Desde el Ministerio de Salud detallaron que primero hay que lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.Después, cubrirse la boca y la nariz con el barbijo y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara. Es importante evitar tocar el barbijo mientras se usa y, si se hace, lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol."Cambiar de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio", resaltaron desde la cartera sanitaria. Para sacárselo hay que hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera. Colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.Por último, el Ministerio informó que el lavado con jabón manual o en lavarropas "es suficiente para limpiar adecuadamente el barbijo" y recordó que su uso "no reemplaza al distanciamiento social ni al lavado de manos".