Un gran jacarandá cayó sobre un garaje y aplastó cuatro vehículos

Foto: La Capital

Un enorme ejemplar de jacarandá se desplomó este miércoles a la mañana en Balcarce al 200 y destruyó cuatro automóviles que estaban en un estacionamiento. El incidente provocado por el fuerte viento que sopló en la ciudad solo causó daños materiales. No hubo heridos.Cristian Reynoso, de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, señaló que la llamada de urgencia sobre la caída del árbol ingresó a ese organismo a las 7.45.“Cuando llegamos nos encontramos con este panorama. El árbol había caído sobre un estacionamiento y había causado serios daños a cuatro vehículos. Las raíces se veían deterioradas, pero personal idóneo en esa materia deberá determinar si esa fue la causa de la caída”, dijo a LT8.Reynoso indicó que, en el momento de producirse el siniestro, “el estacionamiento estaba cerrado y no hubo heridos". Amplió: "Son cuatro los autos que quedaron debajo del árbol. Ahora, Está viniendo una grúa y cuadrilla reducida por el paro. Las tareas llevarán entre una hora y media y dos, tenemos que trabajar con cuidado para no hacer más daños”, subrayó el responsable de Defensa Civil.