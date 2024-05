Por qué muchas personas con demencia tienen un momento de lucidez antes de morir

En 2009, un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, acuñó el término “lucidez terminal” para referirse a cuando un individuo con demencia -un síndrome que engloba diferentes diagnósticos que conducen a pérdida cognitiva, como el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas- recupera “claridad mental y memoria” por un breve momento antes de morir.Según el estudio en el que abordaron el tema, existen informes de este tipo desde el siglo XIX, aunque han recibido poca atención por parte de la comunidad científica. Sin embargo, sus responsables sostienen que el interés ha crecido y que investigar el tema puede conducir al “desarrollo de nuevas terapias”, además de “ayudar a médicos, cuidadores y familiares a prepararse para afrontar estas experiencias y afrontarlas”.Pero, ¿por qué ocurre esto? Esto es lo que dos investigadores de la Universidad de Monash en Australia, Yen Ying Lim y Diny Thomson, decidieron analizar en un nuevo artículo publicado en la plataforma de contenidos académicos The Conversation. Aunque confirmaron que gran parte de la respuesta sigue siendo un misterio, explican lo que se sabe hasta ahora sobre el fenómeno.Citan que la evidencia más reciente proviene de otro estudio, publicado en la revista científica Resuscitation el año pasado, que fue el primero en examinar la conciencia en pacientes durante un proceso de reanimación cardiopulmonar después de un paro cardíaco. El trabajo, realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York, mostró que el 43% de las personas que experimentan lucidez breve mueren en 24 horas y el 84% en una semana.Los responsables de este estudio especularon que “los cambios en la actividad cerebral antes de la muerte pueden provocar lucidez terminal”. Aún así, Ying Lim y Diny Thomson señalan que “esto no explica completamente por qué las personas recuperan repentinamente habilidades que se pensaba que habían perdido”.“Los científicos han luchado por explicar por qué se produce la lucidez terminal. Se ha informado que algunos episodios de lucidez ocurren en presencia de seres queridos. Otros han informado que la música a veces puede mejorar la lucidez. Pero muchos episodios de lucidez no tienen un desencadenante distinto”, escribieron en The Conversation.Dicen, por ejemplo, que un episodio de lucidez no siempre es indicio de muerte inminente. Otro estudio, de febrero de este año, publicado en la revista Alzheimer's & Dementia, encontró que muchos pacientes con deterioro cognitivo avanzado experimentan breves momentos de claridad mental, pero más de seis meses antes de morir.“Los momentos de lucidez que no necesariamente indican muerte se denominan a veces lucidez paradójica. Se considera paradójico ya que desafía el curso esperado de enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Pero es importante señalar que estos episodios de lucidez son temporales y, lamentablemente, no representan una reversión de la enfermedad neurodegenerativa”, escribieron.Los científicos de la Universidad de Monash dicen que la razón principal de la falta de mejores explicaciones es la dificultad para estudiar tanto la lucidez terminal como la paradójica, ya que son episodios impredecibles.. En el momento de la muerte, también resulta difícil para los científicos entrevistar a los cuidadores sobre cualquier momento de lucidez que pueda haber ocurrido”, afirman.Por eso, por ahora, los investigadores creen que las explicaciones “van más allá de la ciencia”: “estos momentos de claridad mental pueden ser una manera para que el moribundo se despida, cierre la situación anterior a la muerte y se reconecte con la familia y los amigos. Algunos creen que los episodios de lucidez terminal son representativos de la conexión de la persona con el más allá.Aun así, destacan que es importante dirigir esfuerzos para estudiar el fenómeno, incluso para ayudar a los seres queridos del paciente a afrontar la breve lucidez. Dicen que, para muchas personas, puede resultar “confuso y perturbador” encontrar un lapso de claridad mental en alguien cercano que no ha demostrado la misma capacidad cognitiva que antes desde hace algún tiempo.. Para quienes la presencian, la lucidez terminal puede ser una última y preciosa oportunidad para reconectarse con la persona que existía antes de que apareciera la demencia y comenzara el 'largo adiós'”, concluyen. (O Globo)