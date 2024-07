Senadores comenzaron a debatir el proyecto de Ente Mixto de Turismo

Sobre el Proyecto

Este miércoles se realizó una reunión conjunta de las Comisiones Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda. En la oportunidad se presentó el proyecto de ley de autoría del senador Ramiro Favre junto a sus pares del bloque Juntos por Entre Ríos, por el que se crearía el Ente Mixto de Turismo de la Provincia de Entre Ríos (EMTURER). Estuvieron presentes funcionarios de Turismo provincial y se anunció que la próxima reunión para continuar el análisis se llevará a cabo en la ciudad de Federación.En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores se dieron cita los legisladores que conforman las comisiones permanentes de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda. Los presidentes de ambas comisiones, Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos) y Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) respectivamente, al dar inicio a la reunión agradecieron la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, y destacaron la importancia de un tema al que consideraron “central” para la provincia. Los invitados a dar su aporte fueron el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, la directora de Control de Gestión, Paula Duran, y el director de Inversión y Estadística, Martin Lima. Tras la reunión, los senadores acordaron que el próximo encuentro para continuar con el análisis del proyecto está previsto a realizarse en la ciudad de Federación.El proyecto consta de 13 capítulos y 24 artículos y por el mismo se crea el Ente Mixto de Turismo de la Provincia de Entre Ríos (EMTURER), entidad descentralizada de la Administración Pública Provincial, dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, con rango ministerial y como autoridad de aplicación de la Ley N° 9946 y su Decreto Reglamentario, o las que en lo sucesivo la reemplacen, con personalidad jurídica de derecho público, integrado por el sector privado y público; teniendo la organización y competencias determinadas en la presente ley, con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de desarrollo, fomento y promoción del turismo como actividad económica estratégica de la Provincia. Se transfieren las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y Grados Escalafonarios vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, al ámbito del Ente Mixto de Turismo de la Provincia de Entre Ríos de las áreas y dependencias que se enumeran a continuación: Secretaría de Turismo y demás áreas organizativas dependientes de la misma y/o las que se dispongan a futuro.A lo largo del texto se detallan objetivos, funciones, facultades, lo relacionado a la organización, al directorio, secretaría ejecutiva, administración y personal, comisión fiscalizadora, presupuesto y recursos, la participación público-privada y el Consejo Asesor.Se define que el Ente estará conformado por un Directorio como órgano colegiado de Gobierno, una secretaría ejecutiva como órgano de administración y gestión a cargo del vicepresidente del Ente, y una Comisión Fiscalizadora como órgano de control de legalidad y resultados. Contará con un Directorio, integrado por el presidente, un vicepresidente y catorce (14) miembros Vocales; cinco (5) de ellos pertenecientes al Poder Ejecutivo, dos (2) del Poder Legislativo de Entre Ríos, cinco (5) son representantes del Sector Privado Turístico de la Provincia y dos (2) representantes del Sector Académico y Profesional.Los senadores del bloque Juntos por Entre Ríos, Ramiro Favre y Rubén Dal Molín, enfatizaron en “la modernización que es necesaria en estos tiempos para el turismo”. Dal Molín resaltó la idea que contiene el proyecto de “hacer la discusión participativa y eficaz”, al tiempo que adelantó que habrá reuniones de esta instancia de estudio en varios puntos de la provincia, “porque en cada rincón de Entre ríos hay algo para ofrecer. Se trata de lograr una herramienta para fortalecer y potenciar”. En el encuentro también hicieron uso de la palabra los senadores José Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Rubén Hernán Mendéz (Islas del Ibicuy – Juntos por Entre Ríos) y Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos).Por su parte, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, agradeció la invitación y explicó que no es una conversación que se pueda acotar a una sola reunión, recalcando que interesa sumar al trabajo participativo al sector privado.Durante su exposición, el secretario puso como objetivo desarrollar en la provincia un modelo de gestión que tome ejemplos de centros que son exitosos, como Mendoza, Córdoba o Bariloche. Asimismo, mencionó que la ciudad de Paraná, “tuvo un antes y un después” cuando constituyó un espacio en el que confluyeron esfuerzos del Estado y privados.“No es el Estado el prestador del servicio, sino que es el sector privado el que da el servicio de turismo y hay que apuntalarlo para que tenga calidad”, explicó, para sumar que al turismo “lo entendemos como una actividad económica con numerosas aristas”.Por otro lado, “empleo de calidad” y “movilidad económica de amplios sectores” fueron los ejemplos que utilizó para poner en contexto la importancia del turismo como industria, y apuntó que se quiere llegar a la creación de un organismo ágil para salir de la maraña burocrática. “Agilizar sin perder el control”, precisó.Luego, el funcionario provincial recorrió algunos de los puntos del proyecto que se comienza a discutir, en un proceso que pretende incluir en el trayecto a los sectores privados, trabajadores, gastronómicos, hoteleros, profesionales del turismo y al sector académico, coordinado con los representantes del Estado. “Esto es el espíritu de la ley”, enfatizó Satto, y se mostró a favor de un “análisis exhaustivo, con el equipo junto a los legisladores”. Otros de los conceptos utilizados fueron darle relevancia y provecho a la naturaleza e infraestructura de la provincia para generar empleo y mayor riqueza.Para finalizar, añadió que la creación del Ente es un reclamo que viene desde hace tiempo. “Se trata de hacer una promoción que haga que el turista elija y vuelva a elegir. Es un disparador de inversiones (el turismo). Si logramos insertar a Entre Ríos en algunos nichos, es posible que se logren inversiones importantes en Entre Ríos, porque tenemos centros urbanos importantes y países en vecindad, como el Uruguay”, describió. Agregó que para aprovechar al máximo todo esto es necesario constituir un esquema de trabajo que contenga a todos los actores y voces del sistema dentro del Ente Mixto.Tras la introducción del secretario, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), transmitió algunas observaciones del texto en discusión y adelantó que su bloque trabajará el proyecto para buscar una posición conjunta. De tal modo, el senador puso la mirada en la necesidad de una buena administración de los recursos en lo que hace al financiamiento de planes estratégicos y a las formas de capacitación.Por otro lado, no dejó de señalar que cuando se aprobó la Ley de Ministerios, que demandó la actual administración, se quitó de la grilla al Ministerio de Turismo, que estaba contemplado en el texto derogado. También deslizó interrogantes sobre la transición de bienes y recursos humanos del Estado que pasarían a formar parte del Ente, y mencionó la importancia de los sistemas de fiscalización, e interrogó sobre cómo será la participación de los privados en el nuevo proceso de gobernanza.Asimismo, el senador Oliva solicitó que se analice la posibilidad de incluir dentro de las representaciones a las minorías, ya que desde la Legislatura estaría solo representado el oficialismo. También se refirió al objetivo de sumar la representación de los sectores académicos y pidió claridad sobre la posibilidad de que el Ente brinde servicios que deberían ser abonados.En su intervención también mostró preocupación por preservar la carrera administrativa de aquellos empleados que hoy día revistan en el Estado y pasarían a trabajar en el nuevo espacio. Finalmente, afirmó que “la normativa es necesaria”, sobre todo en la búsqueda de modernización. “Son observaciones, no cuestionamientos”, reiteró en varias oportunidades, al tiempo que saludó la posibilidad de trabajar de este modo.Retomando la palabra, el secretario de Turismo, Jorge Satto, dijo que “esto es un desafío, porque es más fácil seguir como estamos que sentarse en una mesa donde están los representantes del sistema turístico”, e informó que cada mes se reúne la Mesa Provincial de Turismo con representantes de todas las localidades. Mencionó que a pesar la cantidad extensa de participantes se alcanzan posturas que benefician al conjunto. “Este esquema busca el consenso previo”, acotó, bregando porque sea “el sistema quien diga el camino a seguir”.Por último, el secretario provincial comentó a los presentes que se analizan otras formas de gestión en provincias y retomó el modelo que desarrolla la provincia de Córdoba, y destacó la importancia de las microrregiones y el trabajo que se hace mes a mes para mejorar los servicios. También adelantaron cómo se profundizará el relevamiento y uso de datos para contar con estadísticas cada vez más confiables.Estuvieron presentes en el encuentro los miembros de las comisiones: el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos), Rubén Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).