Agmer informó que"evaluará nueva propuesta" y ratificó los paros de esta semana

En reunión paritaria, el gobierno provincial, hizo una nueva propuesta salarial a los gremios docentes. Consiste en unaque “la propuesta anterior tuvo un rechazo unánime. El gobierno de la provincia hizo una nueva oferta con algunas características comunes y otras distintas de la anterior”.Mencionó que “Hay también un planteo de igualar la inflación del semestre. Nosotros habíamos planteado trimestre y apareció la posibilidad del semestre.”.Dijo que “igualmente vamos a seguir percibiendo cuatro cuotas no remunerativas, más allá de que la última sí es remunerativa”.En ese sentido, indicó queLe informaremos a la Secretaría de Trabajo que es lo que definimos respecto a esta propuesta”.Ratificó que, con movilización provincial”. No obstante, aclaró que de acuerdo a lo que definan este miércoles respecto a la nueva propuesta,Consultado respecto a qué pasaría si el gobierno descuenta los días de paro de esta semana, manifestó: “Preferimos hacer nuestro plan, llevar adelante nuestra movilización, que va a ser muy importante, pero no puedo responder a algo que no ha dicho el gobierno que hará aún”.