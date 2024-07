Adorni habló sobre el atentado a Trump, la Selección y el RIGI de Kicillof

Atentado a Trump

Luego del anuncio del Gobierno nacional sobre la intervención en el mercado cambiario, el vocero presidencial Manuel Adorni llevó adelante su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada.Durante la jornada, y luego de la nueva conquista de la selección argentina tras la victoria frente a Colombia, el presidente Javier Milei invitó al equipo de Scaloni a festejar en el balcón de la Casa de Gobierno. “Me encantaría recibirlos, pero es decisión de ellos. El respeto a la decisión de ellos, a la decisión que tomen. Y si ellos consideran que quieren usar el balcón, les doy el uso del balcón. Si estarían dispuestos a recibirme para saludarlos, para mí también sería un placer”, apuntó el jefe de Estado.Sobre este punto, Adorni informó que “no hubo invitación formal” a la selección, pero que la Rosada está a disposición del equipo.“Las puertas están abiertas, la dirigencia de AFA nos excede”, dijo el vocero. “No hubo una invitación formal, la Casa de Gobierno está a disposición de ellos”, agregó.Por otra parte, el vocero volvió a repudiar el atentado contra el expresidente y candidato estadounidense Donald Trump y, a la par, dejó una chicana hacia la exvicepresidenta Cristina Kirchner al destacar que el mandatario estadounidense no pidió que se declarara un feriado tras el intento de homicidio.“El candidato Trump, lejos de victimizarse o pretender que se dicte un feriado, hoy va a participar de la Convención Republicana en Milwaukee y allí anunciará su compañero de fórmula. El capitalismo prevalecerá sobre quienes quieren imponer una agenda contraria a la naturaleza humana. El futuro será libre o no será”, aseveró Adorni durante la introducción de su conferencia de prensa, antes de abrirse a preguntas.Antes, el funcionario había comenzado a hablar sobre el tema expresando “el más absoluto repudio contra el atentado contra el atentado ocurrido contra la vida del expresidente de los Estados Unidos y actual candidato, Donald Trump”.Adorni definió al ataque como “hechos aberrantes” que “demuestran que la libertad está en peligro y que el mundo occidental, libre y capitalista está bajo amenaza”.El vocero presidencial, Manuel Adorni, cruzó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras el lanzamiento del régimen de promoción de inversiones para la provincia de Buenos Aires. “El RIGI se hace por personajes como él”, retrucó en conferencia de prensa.“Sería extraño que (el gobernador Axel Kicillof) quiera hacer un RIGI paralelo. Acá hay que entender que el RIGI se hace por personajes como él, porque existen personajes que prometen o hacen pensar que en el futuro el Estado puede avanzar sobre la propiedad privada", remarcó al respecto.En la misma línea, explicó que el RIGI apunta a "generar confianza o cierta seguridad para que el inversor no sienta que un político en el futuro lo va a estafar”.Sus dichos tuvieron lugar luego de que el mandatario peronista, en conferencia de prensa, anunciara el envío de un proyecto para la creación de "un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas vinculadas a grandes inversiones, la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires”.

“Si él considera que en vez de adherirse a lo que se adhirió la mayoría de los gobernadores, tiene que ir por un mecanismo paralelo, que lo haga y le deseamos mucha suerte con ello y que triunfe”, respondió el funcionario nacional, y agregó: “Tiene la libertad de hacer dentro de la Ley lo que se le ocurra”.Asimismo, cuestionó la realidad de la provincia de Buenos Aires al señalar que “está claro y a la vista de todos que tiene muchas carencias”. “Hablo de los problemas de la actividad, de un panorama recesivo, de los problemas que tenemos, de la inflación, pérdida del poder adquisitivo, de todo”, detalló."Es extraño que diga que no vemos tal o cual cosa cuando se pasaron negando la inflación, negando todas las bombas que fueron implantando en Argentina en materia económica, es raro que a uno lo acusen de no ver la realidad”, continuó el vocero.Por último, criticó al peronismo y los acusó de “no ver lo más obvio: que buena parte de los argentinos han decidido tomar otro camino”. “Vemos la realidad, la describimos todos los días, de una u otra manera, pero son opiniones y hay que respetar al gobernador. Puede estar equivocado, pero su opinión la vamos a respetar siempre”, concluyó Adorni.