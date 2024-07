Milei llegó a Estados Unidos para participar de la conferencia Annual Sun Valley

El presidente Javier Milei participará en Estados Unidos de una conferencia de multimillonarios en la ciudad de Hailey, en el estado de Idaho, en el quinto viaje que realiza a ese país desde que asumió el cargo.



La aeronave que trasladó al jefe de Estado aterrizó esta mañana en el país norteamericano, donde se está llevando a cabo el evento que inició el 10 de julio y tiene lugar en un lujoso resort ubicado en el centro turístico invernal Sun Valley.



El mandatario viajó en un vuelo privado acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de asesores, Demian Reidel, y se sumará a la comitiva el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein.



Si bien retornará al país el domingo, el mandatario comenzó sus actividades hoy con una reunión con la titular del consejo de Administración del Banco Santander, Ana Botin.



En tanto, mañana al mediodía expondrá en la conferencia Anual Sun Valley, que organizó el banco de inversión Allen & Company, de la que participan empresarios de todo el mundo para discutir temas referidos a la industria.



Más tarde, a las 13.40, se entrevistará con el presidente de Allen & Co, Herbert Allen Jr. Se espera que la 41ª conferencia anual de finanzas esté atravesada por las elecciones en Estados Unidos y el impacto en el mundo laboral y empresarial.



El Presidente y su comitiva retornarán al país el domingo a las 18, luego del viaje número once desde el inicio de su gestión.



De acuerdo a lo que pudo saber Noticias Argentinas, a pesar de la proximidad, el mandatario no tiene previsto viajar a Miami para ver la final de la Copa América que disputarán Argentina contra Colombia.



En la previa a su partida, Milei destacó su participación en la conferencia al asegurar que se reunirá con "los empresarios más importantes del mundo", en un evento que atrae a directores ejecutivos, inversiones y empresarios de alta alcurnia.



Los oriundos del lugar denominan el evento que inició el 10 de julio como "el campamento de verano para multimillonarios", y para la fecha se esperan vuelos privados de todos los puntos del mundo.



Se espera que el mandatario se encuentre con personalidades como Sam Altman, CEO de OpenAI; Mark Zuckerberg, de Meta; Bill Gates, en representación de Microsoft; Tim Cook, de corporación Apple, y Bob Iger por Disney; entre otros. Viajes a Estados Unidos Con este, Milei acumula cinco viajes a Estados Unidos en lo que va de su gestión. Inició esa agenda en Washington, cuando el 23 de febrero concretó el primer cruce con Donald Trump en el marco de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC); y algunos meses más tarde en Miami, donde fue condecorado por la organización Jabad Lubavitch y visitó la fábrica deTesla para un encuentro con el empresario Elon Musk.



Por su parte, el tercer destino fue Los Ángeles: allí volvió a reunirse con Musk y disertó en una conferencia del Instituto Milken. Hace algunos meses, el 28 de junio, dio el presente en una convención de empresarios en San Francisco y se retrató junto a Zuckerberg.



En una nueva escapada fugaz, el pasado fin de semana el jefe de Estado también voló a Brasil para entrevistarse con el expresidente Jair Bolsonaro y disertar en la Conferencia de

Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en la ciudad de Camboriú.