Rosario Romero hizo un balance de su gestión: “Con poco se puede hacer mucho”

La intendenta de la ciudad de Paraná,, llegó a su primer semestre en su cargo y para ello analizó los trabajos que se realizaron, las obras que están planificadas en el devenir de este año, como así también apuntar a los festejos por los 211 años, la concesión de la Terminal de Ómnibus y cómo se trabajará con los terrenos del Patito Sirirí. De eso dialogó en, que se emite porEn primer lugar, habló del cumplimiento de sus primeros seis meses al frente de la Municipalidad de Paraná y detalló qué proyectos tiene por delante: “En pocos días, retomamos la obra del Juan L. Ortíz, para tranquilidad de los vecinos de calle Racedo vamos a solucionar ese tema en poco tiempo. Hemos terminado la obra que hicimos frente al hospital de niños San Roque. También en calles Salta, Santa Fe, Córdoba y las venimos cerrando. Hay otra sobre calle Tibiletti, que hemos estado dialogando con los vecinosLogramos calzarla con fondos municipales. Vamos a empezar a partir de los primeros días de julio. Todas estas cosas son con gran esfuerzo y le agradezco a los paranaenses que pagan las tasas. El cumplimiento de las tasas está bien, como siempre ha sido, y con esos fondos de los paranaenses nosotros logramos hacer todas esas obras”.En primer lugar, habló de las actividades que ya se realizaron en el marco de los 211 años del ascenso a villa de Paraná: “”.“Se disfrutaron estos días en la ciudad, con una feria de artesanos, emprendedores, un concurso de chef y muchas cosas que florecieron en la ciudad, como los paseos históricos. A mí me gustan porque es una ciudad que tiene mucho para contar, que tuvo en la organización de la Nación allá en la época en la que Urquiza gana Caseros y comienza el proceso de organización nacional en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional, siendo Paraná la primera capital de la Confederación Argentina. Hubo circuitos de recorrida en estos días que van a seguir porque los contamos en el Bus Turístico. También exhibimos con orgullo que tuvimos la primera escuela normal nacional alentada por Sarmiento en la ciudad de Paraná”, agregó.Luego llamó a reflexionar sobre el hito que tiene la ciudad capital con respecto a eventos históricos del país: “Tiene mucho que ver de dónde venimos y también que sepamos ser orgullosos de lo nuestro porque para nuestros chicos y jóvenes esto pasó en Paraná”.Posteriormente, detalló cómo iniciará la agenda desde este martes: “”.“También hemos agregado en el relato de lo que ha pasado es que el papa Francisco tiene un sitio que tuvo que ver con su familia, que es en la esquina de Andrés Pazos y San Martín”, comunicó al respecto de un dato que se conoce muy poco en la capital entrerriana.“Con camiones y maquinaria municipal, estamos limpiando zonas de la ciudad. Felizmente no estamos teniendo los problemas de agua que por ahí nos impide hacer este trabajo de limpieza profunda. Cae muy bien a los vecinos y se motivan a cuidar más los espacios comunes”, indicó sobre este tema.Y vaya si se hace mucho, mañana vamos a inaugurar una plaza más, que era un espacio que ya era plaza y se llamaba Soldado Baiud. Es uno de los soldados caídos en Malvinas, que conmemora a los Caídos y que estaba prácticamente muy caída y era un espacio carente de todo. Restituimos el mástil, una cancha de fútbol, pusimos juegos, veredas y todo con trabajadores municipales. Con satisfacción, el miércoles probablemente se haga una bicicleteada con gurises de la zona y la vamos a destacar y poner en valor con su nombre restituido, un cartel y participación de los vecinos”, detalló. Luego, hizo hincapié sobre uno de los puntos más importantes para su gestión:La jefa municipal comentó qué se llevará adelante en materia de obras en la ciudad: “. Sabemos que teníamos un centro de distribución sur, que tenía promesa de financiamiento nacional y es una cañería que iba a abastecer de agua dulce a Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde. Eso quedó desfinanciado, pero sí”.En la misma línea, habló de los alcances que tendría esa obra de magnitud: “Imagínense los paranaenses que el caño mayor de la ciudad tiene 900. ¿Qué pasa cuando se rompe ese caño? La ciudad se queda sin agua.Con esas dos obras, pretendemos mejorar mucho uno de los problemas que tiene la ciudad”. Por tal motivo, avisó que “en pleno invierno vamos a cortar tres días el suministro de agua porque tenemos que hacer una obra sobre la planta Echeverría”. La fecha tentativa sería en el mes de agosto.La culminación de Circunvalación es otra de las tareas pendientes, dado que tiene un avance del 75%. Al respecto, la intendenta remarcó el apoyo desde el gobierno provincial y las gestiones que realizó al respecto: “El gobernador ha estado charlando y pidió terminar la Circunvalación. Es una obra que hemos destacado como una de las que la ciudad necesita terminar e hicimos un pedido conjunto con el Parque Industrial destacando la importancia. Ese pedido se lo presente al secretario de Obras Públicas de Nación, que depende del Ministerio de Economía. La semana entrante voy a ir nuevamente a Buenos Aires y justamente insistiendo con las obras que la ciudad no puede prescindir”.Asimismo, también confirmó que “otra de las obras que hemos reclamado en Nación es la que estaba haciéndose en Arroyo Las Viejas. Propicia que el Thompson no tenga más agua contaminada, que tengamos un mejoramiento del curso de agua y también es otra que vamos a privilegiar insistiendo a Nación con su financiamiento”.Cabe recordar que en este caso hubo un solo oferente para hacerse cargo de la concesión. Al respecto, Romero expresó: “Vamos a mejorar lo que tenemos. Nos hubiera encantado hacer una nueva. Teníamos financiamiento prometido desde Nación, hoy en día es imposible pensarlo así, pero no vamos a dejar de pensar en una terminal en la periferia de la ciudad en los próximos años. Por lo pronto, a la actual terminal la vamos a mejorar mucho”.Al respecto de este tema, la intendenta se pronunció sobre los pasos a seguir: “El Concejo Deliberante la declaró de interés público y ya hay un legislador que tomó la posta y presentó un proyecto para su expropiación. Quien compre en el remate, tiene que saber que esos terrenos están declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación”. Sobre cómo es este procedimiento tras el accionar municipal, explicó que “la provincia expropia, luego va a un comité de tasación, se establece un precio, la Municipalidad va a participar en la fijación del precio porque no cualquier cosa se puede hacer en esos terrenos que naturalmente tienen que venir a engrosar el Parque Urquiza”.