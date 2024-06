Frigerio avanzó en políticas de desarrollo con referentes de la ONU en Concordia

El aporte de la ONU



El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este martes con representantes del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en Argentina para dar continuidad a temas abordados en un primer encuentro, y que son de interés para la provincia, como educación, salud, viviendas, pobreza y hábitat.Al dar la bienvenida al equipo que compone el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, el mandatario dio las gracias "por haber tenido la deferencia de llegar acá" y de atender "con tanta premura lo que hablamos hace poco más de un mes en la Casa de la provincia en Buenos Aires", en referencia al encuentro realizado el 3 de mayo pasado.Al dar cuenta porqué se eligió a Concordia para comenzar a generar los cambios planteados en la primera reunión, donde se definieron prioridades, manifestó: "Concordia no es sólo la ciudad de la Argentina con mayor cantidad de pobres del país, cristaliza o sintetiza, de alguna manera, todo lo que somos hoy en la Argentina y lo que podemos ser. La diferencia abismal que hay entre nuestra realidad triste, dura, y el potencial enorme que tenemos para transformar precisamente esas condiciones".A continuación, sobre la relación con la organización internacional, pidió: "Tenemos déficits y muchísimos problemas, pero soy de los que creen que estos se arreglan individualizándolos y poniéndonos a trabajar. Y sobre todo, no teniendo vergüenza a la hora de pedir ayuda. Necesitamos, en este caso, que todo el Sistema de Naciones Unidas en la Argentina nos dé una mano, que nos transmita la experiencia que ha vivido en otros países; que nos ayude a tomar atajos, a no adoptar políticas que han probado su fracaso en otros lugares; es decir, a achicar los márgenes de error".En ese marco el mandatario hizo un racconto de los temas a los cuales se les dio continuidad durante el encuentro junto a los referentes del municipio de Concordia y de las Naciones Unidas. Y se refirió a la necesidad de saber cuáles de esas cuestiones que hacen al trabajo en la interacción entre provincia y municipios se pueden abordar con programas específicos por parte de la ONU, "más allá del trabajo que seguimos haciendo entre el Sistema de Naciones y la provincia en todo el territorio".Los temas tratados fueron: educación -estimulación temprana, primera infancia, deserción escolar y plan de alfabetización-, salud -embarazo adolescente, violencia de género, salud mental-, viviendas, empleo privado, desarrollo local, ambiente y pobreza.Por su parte, al hacer uso de la palabra, la coordinadora residente del Sistema ONU en Argentina, Claudia Mojica, agradeció al gobernador Frigerio por su "liderazgo, visión y amabilidad" para posibilitar la visita de los equipos y, asimismo, a las autoridades municipales.Aludiendo al seguimiento realizado desde entidades integrantes de la ONU a las conversaciones realizadas a comienzos de mayo, Mojica mencionó que la semana pasada hubo un primer encuentro virtual que reunió especialistas en desarrollo social, tanto del gobierno de la provincia como de las agencias de ONU, donde se trataron "temas relacionados a la adolescencia, con un énfasis en abandono escolar, primera infancia, violencia y pobreza". Asimismo, anunció encuentros para las próximas semanas "sobre las dimensiones vinculadas a la gobernanza, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental".Reiterando la disposición y las capacidades de las agencias especializadas como complemento, Mojica insistió en que las capacidades de los niveles provinciales y locales "resultan esenciales para el bienestar de la ciudadanía" y que, en estos niveles, "las demandas, pero sobre todo las respuestas y las propuestas, pueden ser más directas, efectivas y cercanas a la población".Tras finalizar la jornada de trabajo en el Centro de Convenciones de Concordia, el mandatario junto a autoridades provinciales, referentes de las Naciones Unidas en Argentina y del municipio se trasladaron al barrio 27 de Noviembre, uno de los más carentes de la ciudad, donde dialogaron con los vecinos. Allí funciona un merendero que asiste a 500 personas. Además, en ese lugar, personal municipal realiza un abordaje territorial que comprende un censo de los vecinos y de sus necesidades tanto en materia de salud como de alimentación, entre otras, para poder brindar respuestas.Participaron del encuentro el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y las presidentes del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack. También estuvieron presentes los secretarios de Trabajo, Mariano Camoirano, y de Salud, Daniel Blanzaco.Por parte de la ONU, participó además la funcionaria principal de Programación, OIT, María Eugenia Sconfienza, entre otros. Y por el gobierno municipal, el intendente Francisco Azcué, el jefe de Gabinete, Eduardo Caminal, y demás autoridades.