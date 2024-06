Diputadas justicialistas recibieron a vecinos del barrio 500 viviendas de Paraná

Diputadas justicialistas se reunieron con vecinos del Barrio 500 viviendas de Paraná, quienes reclaman al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) que “se considere su situación ya el monto mensual que abonan por “canon de uso” tuvo un incremento del orden del 100% en lo que va del año”, afirmaron las legisladoras en un comunicado difundido hoy.Más de 300 vecinos de ese barrio firmaron una nota que presentaron en marzo a las autoridades del organismo provincial, cuando el aumento del canon, ya implicaba que varias familias no pudieran pagarlo con normalidad. Hace una semana, lograron mantener un encuentro con el presidente y vocales del directorio, quienes no les brindaron mayores respuestas a la situación.Los vecinos tienen como único título sobre las viviendas un convenio de tenencia precaria, por el cual abonan el canon de uso, y no tienen siquiera certeza sobre si ese monto que están pagando, será considerado en el futuro como parte de las cuotas de la vivienda.En ese sentido, destacan que existe voluntad de pago de parte de los adjudicatarios, pero sostienen que el incremento permanente del monto del canon, que ahora ronda los 110.000 pesos, excede las posibilidades de muchas familias, a las que nunca se les informó que tendría tal nivel de encarecimiento, según indica el comunicado dado a conocer por las diputadas justicialistas.Según se dio a conocer en la reunión con diputadas justicialistas, los vecinos también están preocupados porque las autoridades del IAPV les informaron que cuando se establezca la forma de financiar las viviendas, será utilizando los instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominadas UVIs (Unidades de Vivienda). “Esta modificación, adoptada de manera unilateral, traería aparejada una fuerte disminución del porcentaje subsidiado de esa cuota”, indica el escrito.En síntesis, los vecinos reclaman que al momento de establecer el monto de los pagos se atienda a la característica social de las viviendas y que se valore la voluntad de los vecinos de mantenerse al día. También que se realice un relevamiento de las familias que tienen dificultades para poder avanzar en un plan de refinanciación, y asimismo que los montos que pagan por canon de uso sean afectados al pago de cuotas.Participaron de la reunión con los vecinos las diputadas Stefanía Cora, Mariel Ávila, Andrea Zoff y Laura Stratta.