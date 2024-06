“Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para quebrar el déficit fiscal”

Por la ministra Pettovello

El presidente Javier Milei defendió su meta de alcanzar el déficit fiscal y planteó que para quebrar su objetivo lo "van a tener que sacar muerto de la Rosada". Lo hizo en el marco de su discurso en la ExpoEFI 2024 en el predio de La Rural.“El déficit cero no lo voy a entregar. Si las condiciones iniciales eran peor se en 2001, en términos sociales y de actividad debería ser una catástrofe. Hicimos un ajuste más grande y sólo fue una caída del 7%. Debería estar volado todo por el aire y se quejan de la gestión de (Sandra) Pettovello”, desarrolló el mandatario.Asimismo, defendió a su ministra estrella, Sandra Pettovello, destacó la política social del Ministerio de Capital Humano, y cuestionó el rol de las organizaciones sociales que oficiaban de intermediarios entre el Estado y los sectores más vulnerables.“Pettovello decidió interrumpir la rendición de cuentas con la que se había trabajado. Fue castigada duramente pero tuvo que hacerlo para cortar con los gerentes de la pobreza”, remarcó el Presidente, y agregó: "Le quitó a los delincuentes el financiamiento y con esa plata le dimos el doble de asistencia a la gente".Para Milei, los dirigentes sociales son “un conjunto de chorros” que administraban comedores que no existían o que mentían en la capacidad informada y que “hacían negocios siniestros vendiendo la comida en supermercados cercanos”.“¿De que lado estamos entonces? ¿Del lado de los chorros o de la ministra Pettovello que se está peleando con todos ellos?”, se preguntó.Por otra parte, prometió que si sale la Ley Bases que debate la Cámara de Senadores en el Congreso, eliminará el Impuesto País.Casi sobre el final, el mandatario se mostró muy crítico con los que calificó como “los detractores” de sus recetas: “Para todos esos que descreen de la economía del mercado les dedico la frase de Maradona. Ojo que hay dos, hago referencia a una que se puede sintetizar en tres letras: LTA”. Hizo uso de la histórica frase del astro del fútbol, Diego Maradona, quien le respondió “la tenes adentro” a un periodista que lo cuestionaba.Milei, en esta línea, también se refirió a la suba del dólar paralelo y el riesgo país. “El dólar es un precio más de la economía y sube en función de factores reales o factores monetarios. Y ustedes están viendo subir el tipo de cambio y no hay ni un problema de aumento de oferta, ni hay un problema de caída de la demanda. Y esto es interesante y también se tiene que internalizar, es que no tenemos un mercado libre de cambios. Al no tener un mercado libre de cambios, ustedes no compran de manera directa los dólares, ustedes lo compran de manera indirecta, vía bonos. Y el problema con los bonos es que no solo se utilizan para comprar dólares, sino que, en realidad, es tradear deuda argentina”.“Y si ustedes tienen un conjunto de degenerados fiscales votando proyectos alocados para romper el equilibrio fiscal, lo que ustedes están haciendo es que el instrumento que utilizan para - de manera indirecta - comprar dólares, lo están contaminando. Entonces, así como tratan de minar la solvencia y hacen que el Riesgo País, de estar abajo de 1200 salte a 1600, la contracara es que ustedes ese instrumento lo están viciando y ven un tipo de cambio más alto, pero no obedece a cuestiones monetarias, sino a un conjunto de brutos chorros y delincuentes que lo único que quieren hacer es reventar el equilibrio fiscal para voltear al gobierno. Es decir, unos destituyentes”, señaló.