Ley Bases:cuáles son los puntos que impactarían “en la vida del ciudadano común”

Política El Senado nacional sesionará hoy para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal

El Senado debatirá este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzó y la discusión en particular promete ser álgida ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.Sobre este tema,dialogó con el analista político, quien brindó detalles sobre la implicancia que tendría la sanción de la ley en la vida de las personas.Siguiendo en la misma línea, Baridon destacó que, si se aprobase la ley, “hay dos temas que impactarían de lleno en la vida cotidiana del ciudadano común:. Esto implicaría que las personas que no hayan podido cumplir con los años de aporte, por la informalidad del país, no puedan jubilarse. Claramente hay otros temas de la ley que afectan (indirectamente) como las privatizaciones, Régimen de Incentivo a las grandes inversiones, RIGI e implican medidas perjudicales para el país porque se otorgan execiones impositivas a empresas del exterior y que no solicitan ninguna regulación”.“Estas cuestiones quizás no impacten enseguida en la vida de las personas, pero para para la soberanía de un país, son más que importantes”, dijo al explicar que “es algo que se verá con el tiempo”.Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahi se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolineas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.Al ser consultado por cuáles serían los puntos a favor de la ley desde la óptica del Gobierno nacional, el politólogo explicó que desde el Ejecutivo insiste con la necesidad de “traer inversiones y dólares, luego sostienen que la reforma laboral serviría porque las empresas que tienen altos índices impositivos (sobre todo los aportes patronales) tendrán en mayor capacidad para registrar empleo en blanco. En mi opinión es un poco tramposa, porque en realidad generará mayores posibilidades de que se contraten a trabajadores sin garantizarle los mínimos derechos” y ejemplificó que uno de los cambios más perjudiciales sería la extensión delque pasaría de tres meses a un año”.En cuanto a las privatizaciones, el gobierno sostiene que el Estado administra mal y la lógica es que pase a manos privadas, buscando siempre la máxima ganancia. Lo que hay que entender es que una empresa pública no puede tener con máximo objetivo la rentabilidad, sino que debe brindar un servicio de calidad, como por ejemplo en el caso de Aerolíneas, la conectividad. Algo similar es la desregulación del sector energético y por eso estas últimas apoyan a Milei”.