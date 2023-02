El Presidente en Paraná: “No hay momento más grato que entregar una vivienda"

Política Fernández y Bordet firmaron acuerdos para construir 700 viviendas en Entre Ríos

El presidente Alberto Fernández afirmó que, pese a la pandemia, “el Gobierno nunca bajó los brazos”, al encabezar la entrega de la vivienda número 85.000 construida desde el inicio de su gestión, durante un acto que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.“Durante la pandemia hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que ese virus no nos detuviera, no nos paralizara. Dimos asistencia al trabajo y a la producción, y eso se ve ahora”, afirmó Fernández.Fernández aseguró que “no hay momento más grato que entregar una vivienda” y afirmó que se trata de “un derecho que le cambia la vida a la gente”, sostuvo.“Con una vivienda asegurada se puede empezar a proyectar la vida. No hay mejor momento para mí que entregar una vivienda. Sentimos que de esa forma ayudamos a que la gente cambie su vida”, destacó Fernández."Quiero poner en valor estas obras. Si no fuera por el Estado, estos argentinos hubieran tenido que recurrir a mecanismos como los créditos UVA. En pandemia hicimos un montón de obras que ahora se ven", remarcó Fernández.Por otra parte, el presidente sostuvo que “nunca” pregunta el color político de los distritos en los cuales se proyectan las obras y afirmó que “Argentina va más allá de la General Paz”.Asimismo, señaló que a su Gobierno no le "avergüenza" decir que "el Estado debe estar presente para resolver lo que el mercado no puede".En otro tramo de su discurso, Fernández llamó a “soñar con la utopía de la igualdad” y aseguró que el país “tiene una oportunidad porque posee los recursos que el mundo reclama”.El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en declaraciones amanifestó que lo pone “feliz estar en Paraná y entregar casas a los entrerrianos y entrerrianas. Se trata de una provincia que quiero mucho”.En esta ocasión el mandatario hizo referencia a la visita del viernes pasado a la localidad de Concepción del Uruguay y señaló que “siempre me reciben con mucho cariño y solo tengo gratitud”.