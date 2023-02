Destinarán el edificio del Correo en Paraná a la Universidad “Juan L. Ortiz”

Política Fernández y Bordet firmaron acuerdos para construir 700 viviendas en Entre Ríos

En su visita a Concepción del Uruguay, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el compromiso público que realizó para la restauración del Palacio San José.“Cómo no preservar ese lugar, fíjense los hombres que pasaron por ese lugar, cómo no preservarlo, cómo no cuidarlo, cómo no ponerlo en valor”, fueron las palabras que expresó el mandatario al referirse a la casa del primer presidente constitucional de la Nación Argentina.“El palacio de San José no puede convertirse en un sitio de olvido, ni quedar abandonado”, ratificó este lunes el presidente.“En Concepción del Uruguay, el intendente Adán Bahl, me comentó que en Paraná hay otra casa del General Justo José de Urquiza, que donde pasaba mucho tiempo y que, en la actualidad, es la oficina del Correo”, contó Fernández al encabezar un acto en la ciudad entrerriana de Paraná, donde se concretó la entrega de la vivienda número 85.000.El edificio del Correo en Paraná, ocupa el lugar donde estuvo emplazada la residencia particular del Gral. Justo José de Urquiza, cuando fue Presidente de la Confederación Argentina.Ubicado en Monte Caseros y 25 de mayo, también fue sede de la curia en Paraná. Hasta 1898, el Palacio Episcopal, era la ex residencia de Urquiza, en donde actualmente está el edificio del Correo.La residencia fue demolida y dio paso en 1932 a la construcción actual.“Yo le dije al Gobernador que volvamos a hacer que sea la casa de Urquiza, vamos a poner en valor, lo que fue la casa donde vivió Urquiza”, dijo y agregó que “tres diputados nacionales de Entre Ríos: Blanca Osuna, Marcelo Casaretto y Carolina Gaillard, me explicaron que el edificio está frente a la Escuela Normal y lo que tendríamos que hacer allí, es instalar la Universidad “Juan L. Ortiz”, la nueva universidad nacional que la provincia va a tener”, aseguró el presidente.De la casa de Urquiza se conservan los dos leones de mármol, incorporados a la nueva edificación de principios del siglo XX.También fue residencia de Santiago Derqui, durante su presidencia del Gobierno Nacional.“Como soy muy respetuoso, le dije a Blanca Osuna que lo consulte con el Gobernador, y tras la consulta, Bordet, manifestó que es una espléndida idea. Estamos todos de acuerdo en que en la casa donde vivió Urquiza, funcione una nueva Universidad para los entrerrianos”, prometió el presidente en su visita a Paraná.“La universidad es muy importante y todos estamos trabajando al respecto, en este caso se dotó de un edificio propio y estamos esperando que sesione la cámara de diputados”, manifestó Bordet al asegurar que “hay temas muy importantes para tratar, que es prioritario y es necesario que tengan media sanción”.“Es una gestión que hay que trabajar, pero creemos que le da mucha envergadura, la Universidad merece un edificio de esas características con una impronta histórica y afortunadamente todos estuvieron de acuerdo”, valoró la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, a Elonce.En este sentido, sumó que “las prioridades son claves para poder acompañar el proceso de la creación de una universidad”.