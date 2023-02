Maggiotti en Paraná: "el gobierno nacional entregó 73 casas terminadas por día"

Política Fernández y Bordet firmaron acuerdos para construir 700 viviendas en Entre Ríos

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribó a Paraná e hizo entrega de las viviendas del Complejo Procrear a sus nuevos años. Además, se celebró la entrega vivienda número 85.000, desde el inicio de su gestión. Gracias a las políticas públicas de vivienda que lleva adelante el Gobierno Nacional, más familias accedieron a su casa propia. De las actividades también participaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Santiago Maggiotti, el gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná. Adán Bahl.En esta ocasión el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat expresó que al día de hoy “85 mil familias recibieron la llave de su casa durante la gestión de Alberto. Desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, el gobierno de Alberto Fernández entregó 73 llaves por día, 73 casas terminadas y 73 familias que vieron cumplido el sueño de la casa propia”.Cabe destacar que durante el acto en Paraná también se entregaron viviendas en la ciudad de Córdoba, en el barrio Eliseo y participaron del último acto desde un video conferencia. “En las dos ciudades el gobierno anterior dejó viviendas paralizadas, estaban a más del 80 por ciento y no las terminaban; seguramente las familias que pasaban por las calles veían el sueño de la casa propia desmoronado y eso ahora cambió”.

Es la primera vez que en la historia que hay un Ministerio para la vivienda

En esta línea, Maggiotti señaló que también "". Construir una casa no solo entregar una vivienda, si no que significa generar empleo y dinamizar la economía”, dijo al tiempo que aseguró que “Hoy todas estas familias incorporan un capital muy importante, y siempre proponemos que nuestros hijos en un fututo también puedan contar con una vivienda, acceso a la educación, salud", afirmó.“Todos somos argentinos de primera en este gobierno, no existen argentinos de segunda”, cerró.