Diputados retomó el debate por la movilidad jubilatoria

La comisión de Presupuesto y Hacienda presidida José Luis Espert abordó en una reunión informativa la discusión en torno a los cuatro dictámenes firmados el 16 de abril pasado en la comisión de Previsión Social sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que mejoran lo dispuesto en el DNU 274 del Poder Ejecutivo.



Las distintas iniciativas plantean “alternativas superadoras” a la recomposición parcial que estableció el Gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia, en la que modificó el cálculo para la actualización de haberes tomando el IPC como coeficiente de variación.



A través de la esa resolución, que plasmó el ajuste mensual de los haberes, se fijó un cronograma de transición hasta que la nueva fórmula de movilidad esté plenamente vigente a partir del mes de julio.



En la comisión de Previsión Social se habían avalado cuatro dictámenes: el de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que propone una recomposición inicial del 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo a la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de ANSES (la fórmula de Alberto Fernández) pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación.



La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, y actualización mensual por IPC (70%), con adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación.



Además, establece una recomposición del 8,1% para que junto al 12,5% que fijó el Gobierno por decreto se totalice un 20,6% correspondiente a la inflación de enero.



El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.



La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce lo dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional.



El PRO, en tanto, anunció a través de Silvana Giudici primero, y de María Eugenia Vidal después, que presentó un dictamen propio que no se aparte demasiado de lo que establece el DNU.



Como únicas diferencias, incorporan en la fórmula de actualización un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional en 12 cuotas mensuales.



“Este año los salarios no van a superar la inflación pero si en años posteriores cuando la actividad crezca y la economía mejore es bueno que tengamos un componente de la fórmula jubilatoria vinculada al salario y además porque jurídicamente tenemos antecedentes con el fallo Badano de que tiene que haber un componente salarial”, justificó Vidal, que aclaró que este dictamen solamente agrega un 0,14 puntos del PBI de impacto fiscal adicional respecto al DNU para este año 2024.



También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.



Al comienzo de la reunión, Espert difundió las estimaciones del costo fiscal de cada uno de los dictámenes que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había elaborado a solicitud suya.



En primer lugar, explicó que el decreto 274 tiene un costo de 0,31 puntos del PBI adicionales respecto de la ley 27.609 que había sido sancionada el 29 de diciembre del 2020 durante la gestión de Alberto Fernández.



Según se señaló en el informe de la OPC, el gasto previsional pasaría de 6,83 a 7,14 puntos del PBI.



"Si hay más gasto fiscal, ya hay mejora de las jubilaciones respecto de la ley", aclaró Espert sobre la propuesta del Gobierno.



El dictamen de minoría que suscribieron con siete firmas la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, tiene un costo fiscal de 0,41 puntos del PBI respecto del DNU, llegando a 7,57 puntos.



El dictamen de Unión por la Patria, con 13 firmas, tiene un costo fiscal adicional de 1,86 puntos, llegando a un gasto equivalente a 9 puntos del PBI.



Finalmente, el dictamen de minoría del Frente de Izquierda propone un gasto previsional adicional de 14,36 puntos, alcanzado 21,5 puntos del PBI.



Además, se señala que aún con el aumento en las contribuciones patronales y en Bienes Personales este proyecto de la izquierda redundaría en más de 8 puntos de déficit en relación al decreto.



El debate en comisión

“Para el oficialismo el déficit cero no es un capricho sino que es un tema central para terminar con el peor impuesto que sufren los pobres, los trabajadores y los jubilados que es la inflación. Ninguno de estos proyectos tiene en cuenta eso”, cuestionó Espert



El economista libertario especificó -siguiendo el informe de la OPC- que con la ley actual, los haberes jubilatorios mínimos en junio estarán en 241 mil pesos, y el DNU los llevaría a 265 mil.



Con el dictamen de la UCR, Hacemos y la CC la jubilación mínima estaría en 285 mil pesos, mientras que la propuesta de UP plantea un piso de 435 mil para junio y finalmente el proyecto de la izquierda que propone un primer escalón de un millón de pesos.



En el debate de los diputados, Juliana Santillán (La Libertad Avanza) cuestionó -leyendo su discurso, una práctica infrecuente en el debate de comisiones- el dictamen de Unión por la Patria y recordó que “la fórmula anterior sumergió a los jubilados en las penumbras de la pobreza”.



A su turno, Christian Castillo (Frente de Izquierda) resaltó que la decisión del Gobierno de Javier Milei de “ajustar a los jubilados” no es algo “inevitable” y “lo único que se puede hacer” sino que es “una opción política” entre otras.



“Hay opciones de política económica que implican bajar sistemáticamente lo que se va a destinar al pago de jubilaciones y pensiones. Es una opción política ajustar a los jubilados, no es que es inevitable”, afirmó.



En este sentido, defendió el dictamen firmado por Nicolás del Caño en la comisión de Previsión Social que efectivamente plantea una "suba sustancial" del gasto previsional en relación al PBI, porque eso define lo que para la izquierda representa una "prioridad" en el reparto de los recursos.



La titular de la comisión de Previsión Social, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), sostuvo que el aumento de apenas el 12,5% en recomposición de los haberes que reconoce el Gobierno es “absolutamente insuficiente” y por eso defendió la incorporación de un 8% adicional.



“Este es un dictamen muy serio, que debe ser tenido en cuenta. Me parece totalmente atendible”, manifestó la cordobesa.



Por su parte, Itai Hagman (Unión por la Patria) resaltó que el año pasado la Argentina tuvo un nivel de ajuste en el gasto previsional respecto de años anteriores, dado que se gastó el equivalente a 7,62 puntos del PBI, mientras que en 2022 fue del 8,88 y en 2021 9,27.



En ese sentido, reclamó no seguir ajustando el gasto en jubilaciones, dado que si se aprobara el dictamen del oficialismo que reproduce el DNU, el gasto caería a 7,14.



“La propuesta de pagar en cuotas a los jubilados es ofensiva. Para eso ni la presentaría porque la verdad que es insultante”, consideró sobre el dictamen presentado por Vidal.



Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) opinó que los ajustes de la fórmula tienen que estar pensados en una “Argentina sin inflación”, que es hacia dónde apunta el Gobierno de Javer Milei, y no con una mirada a corto plazo.



“Proponer fórmulas inviables es una irresponsabilidad. Son medidas para quedar bien con la gente. No podemos no pensar que todo costo debe ser pagado y los paga la gente con los impuestos, con deuda o con inflación”, indicó.



“Cualquier propuesta que termine generando inflación solo va a conseguir que seamos todos más pobres. Aunque ahora les dupliquemos la jubilación como quiere el kirchnerismo, los jubilados no solamente van a perder su poder adquisitivo sino que todos vamos a ser más pobres”, insistió la dipiutada libertaria.



El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le pidió Espert que ponga la fecha para dictaminar. “Me parece que se acabaron los tiempos”, planteó y sugirió hacer un plenario a mediados de la semana que viene para cumplir con ese trámite.



Sobre el final, Espert comunicó que la comisión de Presupuesto volverá a reunirse para tratar estos expedientes el próximo miércoles a las 16 hs.