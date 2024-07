La situación que alarmó a una mamá en Paraná: un hombre ofreció dinero a su hijo

La explicación que dio el conductor de la camioneta

Una mujer denunció que un hombre a bordo de una camioneta paró frente a su hijo y sus sobrinos para ofrecerles dinero. La situación encendió las alarmas y, gracias a que tomó el dato del dominio del vehículo, el sospechoso fue identificado. Comisario explicó ala versión que dio esta persona y reconoció que “no quedó muy claro”.“Una mujer dio cuenta que, este domingo a las 16, cuando transitaba por calle Diamante, desde Paraguay hacia el norte, acompañada de su hijo y sus sobrinos,. A raíz de que se hizo un embotellamiento de vehículos en la calle, el hombre de aproximadamente 40 años -según lo denunciado- se retiró del lugar”, comunicó ael jefe de comisaría primera, Lorenzo Romero.Según la denunciante, este hombre le habría ofrecido dinero a su hijo, de nueve años. “La mujer explicó que los chicos caminaban detrás de ella y cuando observó que paró una camioneta para hablar con los menores, ella se acercó y escuchó que, especificó.. “A raíz del sistema informático, se estableció la titularidad del vehículo y se entrevistó a su dueño.y, a requerimiento de la Fiscalía interviniente, se labró un informe con los pormenores para determinar las circunstancias del caso”, explicó Romero al confirmar que, “a raíz del dominio del vehículo aportado por la denunciante, se dio con esta persona y los datos físicos coincidieron con lo descripto por ella”.Tras la intervención del personal del 911, el hombre fue identificado en el marco de la denunciada en comisaría primera y se determinarán las circunstancias de lo ocurrido y denunciado.. No quedó muy claro, pero se determinarán las circunstancias reales de lo que sucedió y todo se volcó en un informe a Fiscalía”, refirió el comisario.Al ratificar que no convenció la versión aportada por este hombre, el funcionario policial fundamentó que “los chicos no viven en el radio jurisdiccional de comisaría primera y; incluso, al momento del hecho, caminaban con su madre”.