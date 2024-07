Se incendió departamento y evacuaron todo el edificio en localidad entrerriana

Se produjo un incendio de un departamento en un edificio de calle Catamarca de la ciudad de Concordia. El siniestro, que se reportó a través del Comando Radioeléctrico, sorprendió a los residentes del edificio quienes debieron ser evacuados. La gran cantidad de humo y llamas visibles desde la vereda alertaron a los vecinos.Al respecto, el comisario subjefe de Bomberos, Valdez Puentes, informó a Elonce que “por causas que se están tratando de establecer, se produjo un incendio en el departamento seis del primer piso del edificio”.Expresó que, aunque el origen del fuego aún está bajo investigación, el principal objetivo en el momento ha sido sofocar el foco ígneo, evacuar a los residentes y minimizar los riesgos tanto para las personas como para los bienes del edificio. "Tuvimos algunos casos de principios de asfixia debido al humo denso y la escasa ventilación inicial, pero ahora la situación está controlada", aseguró y sostuvo que las llamas s podían ver desde la vereda.El operativo de evacuación se complicó por la altura del edificio y la desaparición de los residentes, quienes fueron despertados en medio de la noche. El trabajo de los bomberos se vio facilitado por la baja densidad de tráfico a esa hora, aunque la tarea de evacuar a las personas de cada departamento fue crucial.Se trata de uno de los primeros edificios de grandes alturas que tiene un inconveniente por un incendio en un departamento, y esto sumarle a lo que tiene que hacer cada uno de cada piso de todos los departamentos.El subjefe destacó que “el portero edificio actuó con la celeridad necesaria para evitar víctimas. El hombre trabajó perfecto, se manejó con el profesionalismo del caso y sobre todo tranquilizando a las personas que uno entra en pánico y no sabía qué hacer”porque en la hora de la noche está durmiendo y entras en pánico porque no sabes qué es lo que está pasando. No es un tema menor. Estar durmiendo, que te toquen el timbre y al mismo tiempo evacuar.