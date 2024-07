Nuevas sospechas por desaparición de Fabiani: pedirán que intervenga Gendarmería

Policiales Intensifican búsqueda de Enrique Fabiani en zona donde hallaron un cartucho

Enrique Fabiani, de 74 años, el 4 de junio salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz.El último dato que se tiene de su paradero lo brindó Julio Lodi, quien en la medianoche del martes 4 oyó ruidos, salió de su casa y se encontró con Fabiani, desorientado. Lo increpó, le advirtió que estaba en propiedad privada, y este se disculpó y se retiró.. Aunque con esto no estoy denostando a la institución policial. Esta decisión es por. En ese caso, se solicitará especialmente”, expresó el letrado.Pagliotto plantea sus “dudas” respecto a un sector de Abigeato, la división de la Policía que se encarga de los delitos en zona rural, y su “connivencia” con los dueños de los campos.. Cuando una persona no se encuentra después de tantos días, a pesar de las intensísimas tareas de búsqueda, de las que doy fe,. Y los terceros involucrados, y en esto no abro juicio de valor, sino estoy conjeturando en voz alta,, que están más preparadas para hacer desaparecer un cuerpo. No hago juicio de valor, sino que planteo una hipótesis. Tenemos todo el derecho a pensar que Enrique Fabiani no ha fallecido de muerte natural”, declaró el abogado.En ese marco, planteó un escenario fatal: “Me hace pensar que ya no buscamos a una persona viva, sino que estaríamos buscando a una persona muerta. Si esa persona está muerta, dos posibilidades caben: o. En el caso de que la hayan matado, se abren otras posibilidades. Oporque es zona de monte cerrado, con presencia de muchos jabalíes, que es un animal muy agresivo,, y acá se abren dos posibilidades. Oy lo hayan matado sin querer. Lo cierto que cualquiera sean las hipótesis que finalmente se termine corroborando, hoy la familia no puede duelar al familiar. No puede cerrar una etapa, porque los hijos lo buscan vivo. Pero quienes estamos en esto un poco más curtidos, y nos guiamos por un protocolo profesional, ponemos seriamente en dudas de que Enrique Fabiani esté vivo”, según transcribede una entrevista con el programaY continuó: “. Pudo pasar que el dueño del campo se haya asustado y disparó al bulto y le dio muerte. En ese caso, suele haber connivencia entre Policía rural y los estancieros. y hay una suerte de cofradía. Si muchos me escuchan decir esto, se van a enojar. Pero tengo el deber profesional de no dejar ninguna hipótesis librada al azar. Tenemos la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias con todos los caminos o tesis que se generen a partir de dudas, a partir de inconsistencias y contradicciones, que las hay. Lodi relata una cosa, después dice otra. Dice que armas no tiene, pero se le allanó el casco de la estancia, y se le encontró no una sino tres armas, y las tres sin registrar. O las diferencias horarias de la Policía. No se sabe bien por qué Lodi llamó a Abigeato si él mismo relató que salió afuera de su casa al escuchar perros en el fondo. Salió con una linterna -nadie a las 12 de la noche, en una zona de mucho robo, sale con una linterna-: lo primero que no le creemos a Lodi es que haya salido solo con una linterna, y que haya mantenido un diálogo con Fabiani”, sostuvo.Luego, abundó en sus dudas. “¿Por qué intentó primero comunicarse con el destacamento policial, y como no fue atendido, se comunica de inmediato con Abigeato? Los policías de Abigeato que lo atendieron por teléfono refieren que lo advirtieron muy sacado, fuera de sí. Abigeato llega a lo de Lodi a la 1 de la mañana del día 5 de junio, con 3 o 4 funcionarios. Tampoco se sabe cuántos fueron desde Bovril. No se sabe si vuelven a Bovril a las 4, las 5 o las 2,30 de la madrugada, como indica la cámara de un establecimiento que se llama Picapalos. Ahí hay al menos una inconsistencia. No se sabe bien si los de Abigeato que fueron a lo de Lodi llegaron alas 2,30, a las 3 o las 4. No entendemos cuál era el motivo para convocar a la Policía por parte de Lodi si él mismo dijo que hoy estaba arrepentido de haberlo tratado tan mal a Fabiani”, completó.