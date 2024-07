Robaron herramientas de un club de Paraná: “Genera mucha bronca”

Delincuentes robaron herramientas del Club de Empleados Telefónicos, ubicado sobre calle Ricardo Balbín, en la ciudad de Paraná. Se llevaron dos motoguadañas, una motosierra y barretearon varias puertas de la institución.Al respecto,dialogó con Mauricio Lazaneo, presidente del Club de Empleados Telefónicos, quien comentó sobre el hecho delictivo: “Es una bronca, ahora nos va a costar mucho más porque no tenemos las herramientas para trabajar”.Con respecto a la inseguridad, dijo: “Al parecer, con la presencia de la Policía no alcanza, donde hay cámaras como la del 911 en calle Zanni. Hace un año, nos robaron las dos bombas de la pileta, ahora nos sustrajeron las dos motoguadañas, el cual una de esas la compramos hace un mes, y una motosierra”.“Vinimos a la mañana junto con unos compañeros que nos ayudan con el mantenimiento del predio, donde varias puertas fueron barreteadas y nos encontramos con la novedad de que nos faltaban las cosas”, añadió.Finalmente, indicó: “Llamé primero al 911 y me dijeron que haga la denuncia en la Comisaría de manera presencial”.