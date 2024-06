Vecinos de Sauce Montrull denuncian reiterados hechos delictivos en la zona

Vecinos de la localidad de Sauce Montrull piden solución ante los reiterados hechos de inseguridad que se registran en la zona.Ramón, contó aque “esto viene desde hace rato. Hemos llamado a la Policía. Tuvimos tres robos en la zona. Es una preocupación muy grande, pese a que los patrulleros transitan a toda hora”.Comentó que el jueves mantendrán una reunión vecinal de la que participará la Policía, la presidenta de la comuna y otros funcionarios.Ovidio, por su parte, dijo que “los últimos tres robos ocurrieron los últimos días, son tres casas en 100 metros. A la primera la vaciaron, se llevaron todo. A los 11 días robaron otra casa y ahora hace unos días intentaron entrar en otra vivienda, sonó la alarma y se fugaron. Todos los robos ocurrieron en horario diurno”.“En las viviendas rompieron puertas, ventanas, cortaron todo para entrar. Hicieron daño material, aparte de lo que roban”, agregó.Contó que “muchas personas viven permanentemente acá y otras tienen su casa quinta que no están meses abandonadas. La gente viene una o dos veces por semana. No está todo abandonado”.Lidia, en tanto, dijo que “vengo de forma intermitente en el invierno y vivo permanentemente e el verano en mi casa. Todos los robos han sido con violencia, tuvimos suerte de que no hubo violencia física hacia las personas, pero sí hacia los bienes y las propiedades”.Hernán, damnificado, contó que "nos desvalijaron todo. Agradezco a la Policía porque vino. Hace una semana y media que ocurrió el robo y no hubo orden de allanamiento de ningún fiscal. Todo quedó en fiscalía y nada más. Me robaron garrafa, cocina, heladera, televisor, microondas, freezer, tenía elementos de caballos, que es parte de mi historia. Eso duele, hiere".