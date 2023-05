Crimen de Petaco Barrientos: allanan cárcel de Santa Fe y otros siete domicilios

Video: Crimen de Petaco Barrientos: las primeras imágenes del escape de los sicarios

En el marco de la causa que investiga el, durante la jornada de este miércoles se desarrollaban varias diligencias en Santa Fe, más precisamente, en la cárcel de Las Flores y en otros siete domicilios de la zona norte de la ciudad.La causa está en manos del, quien confirmó aque hasta el momento no libró ningún pedido de captura o detención.aclaró el funcionario judicial al confirmar que una de las diligencias se desarrolla, al noroeste de la ciudad de Santa Fe, sobre calle Blas Parera al 8800: "En la cárcel de Las Flores hay un interno al cual se le está haciendo una requisa en el interior de su celda".“El interno no es sospechoso, sino que dio la casualidad de que una de las personas que se iba a allanar está detenida, por lo que el allanamiento también es en su celda”, explicó en comunicación telefónica con este medio.Las diligencias judiciales se dan a raíz de datos que fueron surgiendo en la causa. "Son procedimientos que surgen por las tareas investigativas, a raíz de indicios. No hay nada concreto", confió y, de acuerdo a lo que ratificó aLos sicarios llegaron hasta su domicilio, ubicado en el loteo Los Cardales de la ruta provincial 11, a bordo de una camioneta Toyota SW4, color negra carrosada, la cual fue hallada abonada en la zona de Puerto Alvear, a unos 1.200 metros de la costa del río.