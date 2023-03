Crimen de Petaco Barrientos: Profundizan la pista del recorrido de la camioneta

“Preocupa la modalidad”

Horario y ajuste de cuentas

La pista de la camioneta

Horas antes del crimen

Otros allanamientos

El sábado 18 de febrero, en horas de la tarde,(departamento Diamante), cuando el ex barrabrava de Patronato,, ya que se encontraba a meses de cumplir la sentencia de 11 años, que se le había impuesto por el doble homicidio de Matías Giménez y Maximiliano Godoy, ocurrido en noviembre de 2012, en barrio Paraná XX de la capital entrerriana.Cabe recordar que el inédito hecho en la provincia,, lo cual genera preocupación en la zona, fue consumado por. Los sicarios llegaron a la vivienda en una camioneta Toyota, irrumpieron en la casa y asesinaron a balazos en la cabeza a Barrientos., porque se trata de un homicidio que fue premeditado, con mano de obra muy específica en la sucesión de los hechos”, resaltó al dialogar con Elonce, el comisario Gustavo Maslein, jefe de la Policía de Entre Ríos y al respecto, sostuvo que “, bajo la guía del fiscal de Diamante”, remarcó.Mientras se realizan pericias en la investigación, las pesquisas se centran en la huida de los asesinos,Hace algunos días, el fiscal de Diamante, Gilberto Robledo, se refirió a la hipótesis que se investigaba en los. “La hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas., y que, en principio, tendrían que ver con el narcotráfico, pero no se puede afirmar porque aún no está claro”, había dicho hace algunos días el fiscal.En tanto, este lunes, se conoció que los investigadores, profundizan las tareas sobre una pista clave. Están realizando el relevamiento de las cámaras para reconstruir el recorrido de la camioneta Toyota, utilizada para concretar el mafioso asesinato de “Petaco” Barrientos.Al respecto,en la ciudad de Paraná, en los que se habría secuestrado material que se analizará en los próximos días.El dato clave se centra en el lugar donde se realizó uno de los allanamientos este fin de semana. Según dio a conocer, uno de los procedimientos policiales se llevó a cabo, y según se pudo confirmar con las imágenes de las cámaras,Por tal motivo, la policía realizó el allanamiento en la casa donde la camioneta estuvo durante unas horas.o, si, los alojaron para esconderlos como si fuera un “aguantadero”, señalaron fuentes policiales aEn ese procedimiento, si bien no dieron detalles,Los investigadores, resguardan la información y si bien, brindaron datos, no la reseña específica de los lugares donde se concretaron los otros dos allanamientos.Al respecto, se dio a conocer que uno de los procedimientos, se realizó en unLa tercera requisa, fue realizada este fin de semana, en una barriada ubicada, entre el acceso sur de Paraná que lleva hacia Oro Verde y el aeropuerto de la ciudad, señalaron sin dar detalles, informóPor otra parte, se supo que diferentes indicios que se habrían recolectado tanto en la escena del crimen como en las armas y la camioneta, fueron enviados para ser analizados por fuerzas federales en Buenos Aires, donde el equipamiento es más sofisticado que el de la provincia.