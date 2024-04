Elevaron a juicio oral una causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El caso por la muerte de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde principios de junio del año anterior, fue elevado a juicio oral, luego de que se diera por finalizada la investigación por parte del Equipo Fiscal Especial (EFE) de la provincia del Chaco.Los fiscales Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez dieron por concluida la instrucción, por lo cual elevaron el requerimiento de juicio por jurados. De todas formas, y antes de llegar al juicio, será el juez de Garantías quien decida finalmente si la causa alcanza esa instancia.César Sena, ex esposo de la fallecida, quedó acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dejaron de ser coautores para pasar a partícipes necesarios.En tanto, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González, todos allegados a la familia Sena, mantienen la figura de encubrimiento agravado.Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 en la casa de su familia política, en las afueras de Resistencia, y tras la investigación se determinó que fue asesinada allí y luego su cuerpo fue incinerado.Para los fiscales del Equipo Especial, la nueva imputación, que readecua los roles de cada uno de los acusados, “es el resultado de un meticuloso análisis de las pruebas reunidas durante la investigación”.Y agregaron: “Esta medida se basa en una decisión respaldada por la evidencia, con el fin de llevar el caso ante un jurado popular”. También destacaron que los tres Sena, más allá de la calificación legal, “afrontan la misma pena, la de prisión perpetua”.En tal sentido, remarcaron que “esta teoría del caso es la más sólida para presentar ante el jurado”. ¿Cuál es la teoría fiscal?Según pudo saber este medio, para el Equipo Fiscal Especial ese 2 de junio de 2023, después de las 8, el matrimonio Sena, “de manera deliberada, se ausentó de su hogar” de Santa María de Oro al 1400 de Resistencia, “creando un ambiente seguro y propicio para que su hijo lleve a cabo el homicidio de su pareja”.Siempre según los fiscales, una hora y 14 minutos después, “Cesar llevó a Cecilia a la residencia familiar donde, aprovechando la relación desigual de poder y de dependencia económica en la que se encontraba sometida, perpetró su muerte en una habitación de la planta baja”.Y acá remarcan un dato por el que le vale a participación primaria al matrimonio en el crimen: el ataque de César “no habría sido posible sin la indispensable participación de sus progenitores”.Pero no sólo eso habría hecho el matrimonio para ‘colaborar’ con su hijo. Los fiscales destacaron que, “siguiendo indicaciones de Emerenciano y Marcela”, Obregón llegó a la casa del crimen a las 19.27 y, “junto a Cesar, cargaron el cuerpo de Cecilia en la cajuela de la camioneta Toyota Hilux”.Luego, llevaron el cadáver al campo Rossi. “El Citroën C4 de Obregón escoltó la camioneta durante todo el trayecto”, destacaron. Ahí, ambos “incineraron el cuerpo de Cecilia con el objetivo de destruir cualquier indicio incriminatorio y se retiraron alrededor de las 21″, según la elevación a juicio al juez de la Cámara en lo Criminal de Chaco que saldrá por sorteo.Para la acusación, Melgarejo y Reinoso, quienes estaban a cargo de la vigilancia del campo Rossi, permanecieron en el lugar “durante la noche avivando el fuego para asegurarse de que se mantuviera encendido”.“Desde el 3 al 6 de junio de 2023, por solicitud expresa de Marcela Acuña, Fabiana González, quien era su persona de confianza, se presentó en distintas ocasiones en la residencia familiar a fin de limpiar áreas específicas de la casa y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón que contenían restos de sangre de Cecilia, todo ello con el propósito de hacer desaparecer cualquier elemento inculpante”, determinaron Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez.Justamente, para los fiscales, el último día de la ‘limpieza’ Obregón fue a un supermercado donde compró bolsas de consorcio. Luego, viajó al campo Rossi y las usó para “eliminar nuevamente evidencia incriminatoria”.Y remarcó el Equipo Fiscal Especial que “todas estas acciones no habrían sido posibles sin la colaboración esencial y activa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña”.