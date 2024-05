Revelaron detalles de las escenas de celos del Turco Naím a Emilia Attias

Luego de que Emilia Attias (37) y El Turco Naím (57) confirmaran su separación, por estas horas trascendieron detalles de una escena de celos que el actor le habría hecho a la modelo.Fue Yanina Latorre quien dio la primicia de la ruptura de la pareja que llevaba 20 años de amor. La panelista de LAM contó que El Turco estaba sin trabajo y deprimido en su casa y que le hacía escenas de celos a su esposa.La ‘angelita’ dijo que todo habría comenzado por una fiesta en la que Emilia habría bailado “muy pegada” con un hombre que sería Nicolás Francella."Naim se volvió paranoico. La empezó a perseguir, a enloquecer, a emputecerle la vida. Y ella laburaba para mantenerlo a él, a la hija y se cansa. Entonces ella empezó a tener un vínculo con alguien. Él la encontró finalmente con mensajes y fotos de un tipo", señaló Yanina.Lo que no se sabía hasta el momento, era qué cosas hacía El Turco. Sin embargo, este lunes, en Socios del Espectáculo contaron una situación que sucedió este verano en Punta del Este.Rodrigo Lussich, que está al frente del ciclo con Adrián Pallares, mostró imágenes de la pareja en las que se los ve caminando por la playa con caras muy serias que denotan que hay tensión entre ellos.“Hubo testigos en una situación en la cual hubo una discusión”, sostuvo. A continuación, el conductor hizo zoom en las fotos y se ven las caras serias y cómo el humorista agarra fuerte del brazo a Attias.Luego, contó:“El Turco empieza a gatear a tientas, a buscar el anillo, y está toda la tarde buscando el anillo mientras con los ojos no perdía situación de lo que ella estaba haciendo”, remarcó.Después dijo que Emilia y su marido habían almorzado en un bar cerca de la playa y mostró más fotos en las que se los ve muy mal, mientras se dirigen al lugar donde se iba a realizar la producción de la modelo.Además, Pallares aclaró que lo que estaban diciendo lo habían contado las personas que estaban ahí y que habían sido testigos de lo sucedido.Y expuso: “Nos cuenta la gente que formó parte de la producción que El Turco fue a supervisar que en las fotos ella no mostrara más de la cuenta. Entonces trataron de calmar un poco”.Cabe recordar que la ruptura se dio en medio de rumores de terceros en discordia. A Emilia la involucraron con Nicolás Francella y a Naím con Flor de la Ve. Sin embargo, ellos lo negaron y, a través de un comunicado, aseguraron que la separación fue "de común acuerdo".