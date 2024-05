Wanda Nara tuvo que viajar en turista y contó que fue “el peor vuelo” de su vida

Wanda Nara vivió un divertido momento en el aeropuerto de Roma. La mujer de Mauro Icardi, acostumbrada a viajar en aviones privados o ejecutivos, perdió su vuelo y se vio obligada a comprar un pasaje en clase turista para volver a su casa. Para aliviar la situación, decidió compartir su experiencia en su cuenta de TikTok.“Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo. Vinimos a las ocho de la mañana y hay un señor resfriado”, empieza el video de dos minutos.“Encima yo estoy en medio. ¿Cómo se dice cuando tienes miedo a enfermarte de cualquier cosa? Sacamos este vuelo en medio de personas y a último momento. La chica me dijo: ‘¿Estás seguro de lo que quieres? El vuelo está muy lleno. Es como el peor vuelo de tu vida’. Estamos desde las ocho de la mañana en el aeropuerto", se lamentó la mediática,"Lo más lindo es que pasamos siete horas acá de un viaje de dos. O sea, estuve siete horas y ahora voy a volar dos. No tiene sentido”, relató.Sin embargo, Wanda intentó verle el lado positivo a su estadía en el aeropuerto y se divirtió junto a su amigo y estilista, Kenny Palacios: “Reservé un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton, nos invitaron a un montón de eventos. La gente no podía creer la cantidad de tiempo que le dediqué a cada negocio. Hablé con todos los vendedores. Fui hoy la más simpática”, dice.

“Siempre estoy apurada en un aeropuerto. Siempre digo: ‘Dámelo así, no me des caja. Lo meto así en la bolsa’. Ahora tengo caja, regalito, cafecito y todo lo que me ofrecen”, siguió relatando mientras intenta mostrar sus compras.“Voy a hacer un unboxing de lo que me compré, de lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que venga a Roma", comenta mientras muestra una bolsa de la reconocida marca Bvlgari, que contenía un reloj valorado en más de diez mil euros. (NA)