Crimen de Petaco Barrientos: descartan versión de celular quemado en una celda

, en su casa del barrio “Los Cardales” en la localidad de Colonia Ensayo (departamento Diamante), la investigación no cuenta con detenidos yAdemás, autoridades del Servicio Penitenciario, dialogaron cony que relacionaban el asesinato del ex barrabrava de Patronato con el mundo “narco”., ya que se encontraba a meses de cumplir la sentencia de 11 años, que se le había impuesto por el doble homicidio de Matías Giménez y Maximiliano Godoy, ocurrido en noviembre de 2012, en barrio Paraná XX de la capital entrerriana.Cabe recordar que el inédito hecho en la provincia, por la organización y la logística demandada para concretarlo, generó preocupación y. Los sicarios llegaron a la vivienda en una camioneta Toyota SW4, irrumpieron en la casa y asesinaron a balazos en la cabeza a Barrientos.El director del Servicio Penitenciario Provincial, Dr. Marcelo Sánchez, se refirió a los allanamientos realizados en la unidad carcelaria de Paraná, en el marco de la“En las unidades penales,”, resaltó al referirse a los trascendidos y aclaró que “la causa está bajo investigación en la órbita judicial del departamento Diamante”.Según se publicó en medios paranaenses el domingo 19 de febrero, un día después del crimen, la Justicia había ordenado el allanamiento de una celda de la Unidad Penal de Paraná.En cuanto a la requisa, en la que supuestamente, se había hallado un celular quemado y se habían secuestrado dos celulares en un pabellón de la cárcel de Paraná, el director del Servicio Penitenciario Provincial descartó la versión y sostuvo en diálogo con, que se haya quemado a propósito”, remarcó Sánchez y aclaró que “se había encontradoSin embargo, el funcionario penitenciario ratificó que se realizaron allanamientos en las unidades penales. tras el crimen de Barrientos, “por parte de las autoridades judiciales, ninguna observación sobre ese tema”, explicó el director del Servicio Penitenciario Provincial.Al ser consultado por la supuesta vinculación de un interno del penal de Paraná, que es allegado a la banda Los Monos de Rosario y que, supuestamente, había sido trasladado a Federal, Sánchez aclaró a Elonce que “dentro de los penales de la provincia, haya tenido”, remarcó.Asimismo, en cuanto a la salida socio familiar de Barrientos, el director del Servicio Penitenciario Provincial explicó que “, según se había establecido en la orden judicial”, afirmó.La consulta se hizo a cuenta de que Barrientos no contaba con custodia, en el momento del crimen.y cuyos detalles, habrían sido proporcionados a los sicarios., por lo que recién a las 13, lo llevaron desde la cárcel de para cumplir con la misma.No cabe dudas a esta altura de la investigación, que. Por tal motivo, las sospechas y las conjeturas sobre esa información, abarcarían un amplio espectro.En cuanto al uso de celulares en las cárceles de Entre Ríos, Sánchez aclaró que “depende de la situación en la que se encuentren los internos”, dijo y explicó que se había permitido por la pandemia, “pero eso ya terminó.“Actualmente, el teléfono está vedado y no hay razón para que los internos tengan teléfonos. Pero hay un sistema y la reglamentación establece que el interno, debe tener comunicación con el medio exterior y por eso,”, explicó.