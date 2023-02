Crimen de Petaco Barrientos: por qué los asesinos huyeron a pie en Puerto Alvear

Mientras el fiscal de Diamante Gilberto Robledo sigue esperando los informes de la Policía Científica entrerriana, para tratar de apuntalar las sospechas en la causa que se investiga el crimen de Gustavo Barrientos, ocurrido en Colonia Ensayo, se estableció el motivo por el cual los autores del ataque dejaron abandonada la camioneta.desde que el hombre que contaba con salidas transitorias de la cárcel fue ejecutado por un grupo de siete personas. Las jornadas pasan yiniciadas por parte de la Dirección de Investigaciones, Inteligencia Criminal y Criminalística.Un dato que ayuda a analizar algunos puntos de la propia investigación, era saber elLuego de las pericias realizadas en la Dirección de Institutos Policiales, peritos mecánicos de la fuerza de seguridad establecieron que en la huída por el camino de tierra, el rodado,que llevó a que se descompusiera imprevistamente., que incluso llegó a que rompiera elementos duros de protección y el corte de vitales cables de conexión. Al parar la marcha obligada, debieron caminar hasta la costa. Incluso, hay quienes creen queen el lugar porque si las llevaban consigo, el peso de las mismas, podría hacer más dificultoso el escape.Claudio Berón asistió en distintas causas a Gustavo Barrientos, y en la oportunidad del crimen de “Petaco”, sus familiares decidieron convocarlo para que los asesore en la investigación, aunque por el momento, no se constituyó como querellante.El abogado de Paraná, aclaró en declaraciones aque está "dando una mano a la familia de Gustavo, que se encuentra muy afectada por el hecho. Se están analizando los pasos a seguir y es por ello es que estamos atentos a todos los acontecimientos".El nuevo defensor de Velázquez es Cristián Panceri. El letrado dijo que "ante los rumores y sospechas que hay en la investigación, es que solicitamos cuál era la situación judicial de esta persona, y desde la fiscalía de Diamante se nos informó que no se encuentra ni imputado, ni relacionado directamente en la causa"."Me parece más bien que, poniendo en riesgo su vida, e incluso llevando a una situación muy compleja a sus hijos o familia que reside en Paraná, y que está siendo sometida a todo tipo de discriminación por algo que no tienen nada que ver", alertó Panceri para destacar: "Por las medidas reclamadas, se confirmó que en 30 días estaría regresando Velázquez, hasta que obtenga el cupo para su alojamiento nuevamente".