Caso Barrientos: cuál es la pista “bisagra” que arrojaría datos contundentes

Avanza la investigación para dar con los autores del crimen de Gustavo Barrientos, ocurrido en Colonia Ensayo. El abogado querellante, Claudio Berón, en declaraciones ainformó que está asesorando la familia en todo lo que necesita y analizando los pasos a seguir en la causa. Cabe recordar que Berón asistió a Barrientos en diversas causas. Además, detallóAl consultarle sobre la causa, precisó que se “avanza con el análisis de las imágenes de las cámaras, de la vivienda de Barrientos y las de algunos vecinos, para determinar movimientos previos y saber si la camioneta estaba desde horas antes al hecho. Y también se analiza el camino que tomaron luego del crimen”.sostuvo.En este sentido, detalló que en la camioneta “recabaron indicios que le sirve a la Policía para saber más certezas y que se puedan fortalecer alguna de las hipótesis que barajan en este momento”. Además, aclaró que los sicarios “hicieron unos dos kilómetros caminando entre la camioneta y la lancha”“La Policía esta peritando muchos celulares que fueron secuestrados (en la Unidad Penal de Paraná) y se arrojaría quienes eran y que contenido había en ellos”, sostuvo Berón al resaltar que no sY sobre las hipótesis que sostienen que los criminales podrían ser oriundos de Rosario dijo que “son conjeturas”En sintonía con esto, el abogado confesó que teme que “, algo vital para recabar todo tipo de pruebas que lleve a descubrir el homicidio”.Berón informó que en el avance de la causa se logró recabar pruebas en la camioneta abandonada y algunas imágenes de cámaras de la zona que pueden “no ser del todo nítidas”. De todos modos, aseveró que “”.Sobre Barrientos, expresó que "lograría la libertad en noviembre de este años esperábamos que en agosto le hubieran otorgado la libertad condicional o asistida, era algo que lo tenía muy esperanzado y trabajaba para lograrlo”. Además, Berón aclaró que Barrientos gozaba de cuatro horas de beneficio de salidas desde diciembre de 2022.. Barrientos cumplía una condena de 11 años por homicidio, en este momento se hace más hincapié en lo que hacía Barrientos y no en el gravísimo hecho”, sentenció al tiempo que pidió celeridad y seriedad en la causa.“No hay muchos testigos, la pareja de él que estaba en domicilio y el pescador que vio a unas personas en lancha, pero no mucho más que eso”, sostuvo Berón y aclaró que “no hay mayores detalles de las personas que iban en la lancha y detallan ninguna certeza”. Además, descartó que Barrientos haya recibido amenazas en el último tiempo.