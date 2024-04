Video: tendrían antecedentes las “mecheras” que robaron en comercios de Paraná

Policiales Allanaron la vivienda de una mujer que robó botellas de fernet en Paraná

Foto: Una de las "mecheras" que robó en la tienda.-

Foto: El jeans recuperado.-

Fueron identificadas las mujeres vinculadas a los robos a una vinoteca de calle Catamarca y a una tienda de calles Francia y Rondeau, en Paraná. Una de las víctimas de las “mecheras” repasó acómo operaron durante el ilícito registrado en su local y sentenció: “Tienen antecedentes por otros robos”.la dueña de la tienda, Daniela Lucero.Y continuó: “Ese día habían actuado de forma muy sospechosa, pero como habíamos estado tan atareadas, recién el sábado controlamos la mercadería y advertimos que nos faltaba un jeans blanco”. “Cuando revisamos los registros de las cámaras de seguridad, descubrimos que las dos mujeres que habían estado el 19: una de ellas entró al probador a medirse la ropa y entre todas las prendas que llevó, hubo una que no devolvió: el jeans que nos faltaba”, explicó la comerciante.“En un descuido de la empleada, mientras la otra la entretenía, metieron una bolsa de tela al probador y ahí guardaron la ropa que se llevaron”, repasó la vendedora.De hecho, Lucero explicó cómo operan las “mecheras”. “Se dieron que había cámaras en todo el local, entonces, se llevaban las prendas al probador y después no las devolvían”, indicó y agregó: “No se mostraban convencidas con las prendas que se probaban, entonces, pedían más y así confundieron a la empleada”.Lucero aclaró que las mujeres sí compraron, “para no resultar tan sospechosas”. “Estuvieron una hora y media en el local, hasta que llegó una cliente y se fueron”, rememoró.Finalmente, Lucero agradeció a quienes aportaron datos que permitieron la identificación de las “mecheras”. “Operan de la misma manera en la Peatonal y una de las mujeres también estuvo registrada por un robo en la Fiesta del Mate”, destacó la comerciante al dar cuenta de los antecedentes de las identificadas.La comerciante bregó para “que se haga justicia” y agradeció el accionar policial y judicial tras el robo del que fue víctima.