Quería silencio en la clase y les arrojó un borrador a los alumnos

El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe resolvió desplazar de su cargo e iniciar un sumario administrativo a un profesor que arrojó un borrador a sus alumnos en un desafortunado intento por lograr que el curso hiciera el silencio necesario para comenzar la clase. Si bien desde la cartera educativa explicaron que se trata de "un caso aislado", advierten que pone en cuestión la convivencia escolar.



El episodio ocurrió el viernes pasado, en la Escuela Crisol, de Rosario, un establecimiento público de educación técnica muy reconocido por los vecinos e instituciones de la zona sur. En su edificio de calle Magnano al 6300 conviven una escuela secundaria con un instituto de enseñanza de joyería. El profesor de dibujo estaba al frente de la clase de segundo año del secundario, cuando después de reclamar silencio a sus alumnos, decidió tirar el borrador para hacerlos callar y el objeto impactó en la cabeza de uno de los adolescentes.



Según aseguraron fuentes oficiales, como consecuencia del golpe, el alumno volvió a su casa con una contusión en el medio de la frente.



La situación no pasó desapercibida. El equipo directivo de la escuela media dio aviso al personal de supervisión escolar. Ese mismo viernes por la tarde, desde la regional local de la cartera educativa se dispuso el desplazamiento del docente y el inicio de un sumario para investigar la situación.



Mientras no dicte clases, el profesor seguirá recibiendo su salario y cumplirá otras funciones administrativas en el Ministerio de Educación provincial, pero no podrá volver a estar frente alumnos al menos durante 180 días o hasta tanto se cierre la investigación sumarial.



Si bien no trascendió el nombre y el apellido del profesor, se trata de un docente del área de formación artística, con más de 33 años de antigüedad en el cargo y sin ningún antecedente de apercibimientos. "Nos sorprendió mucho la situación, es un profesional formado y nunca había tenido una situación similar", indicaron desde la cartera educativa.



En búsqueda de la convivencia

Daiana Gallo Ambrosis es secretaria de Gestión Territorial Educativa, el área del cual depende la subsecretaría de Convivencia y Construcción de Ciudadanía, los planes de Educación Sexual Integral y las áreas de Bienestar Docente y Bienestar de Asistentes Escolares.



"No vamos a tolerar este tipo de situaciones", consideró la funcionaria y recordó que "los docentes tienen otras herramientas para favorecer la convivencia dentro de la escuela". Aun así, apuntó que es necesario prestar atención a la situación particular del profesor, sobre todo "en estas épocas en que los ánimos están muy exacerbados".



Aun así, aclaró, los episodios de agresión de docentes a alumnos son infrecuentes. "Se trata de un caso aislado, fuera de lo común", dijo y comentó que desde el lunes pasado, profesionales de los equipos socioeducativos se instalaron en la escuela para hablar con alumnos y docentes sobre cuestiones relacionadas con la convivencia escolar.



También se comunicaron con la familia del menor para brindarles su apoyo.



El sumario, paso por paso

Cuando las autoridades de la Crisol advirtieron a las autoridades educativas de la situación vivida por los estudiantes de segundo año, "estaban muy sorprendidos porque nunca habían vivido un episodio tan claro de vulneración de derechos de los estudiantes", aseguró Gallo Ambrosis.



Este lunes, el docente concurrió a la sede local del ministerio para anoticiarse de la apertura del sumario y dar su descargo. Se mostró muy arrepentido por lo que sucedió y varias veces explicó que no fue su intención lastimar a su alumno.



Aun así, desde la cartera educativa se decidió que sea apartado del cargo y abrir una investigación sumaria para producir pruebas y estimar si es necesaria una sanción mayor.



De acuerdo a la ley de disciplina docente (Nº 10.290), se contemplan distintos tipos de apercibimientos: puede ser un llamado de atención, 90 días de suspensión, una cesantía por cinco años o hasta la exoneración, de acuerdo a la gravedad de cada caso.



Por ahora, el profesor quedará apartado de su cargo por 180 días o hasta que se complete el sumario. En ese ínterin no cumplirá funciones frente al curso, ni en la escuela donde se desempeña. Será convocado a tareas en las oficinas del Ministerio de Educación provincial y cobrará su salario en forma habitual. (La Capital)