El Gobierno “avanzó en un acuerdo” económico con universidades nacionales

El Gobierno Nacional anunció este martes un acuerdo económico con las universidades nacionales, tras el conflicto por el recorte en el presupuesto. Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “La idea es que terminemos con la discusión”, dijo el portavoz de Javier Milei.El funcionario informó que desde el Ejecutivo se avanzó en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gastos en funcionamiento, que entendemos que es necesario. La idea es que terminemos con la discusión en términos presupuestarios”, dijo Adorni.Tras ello, agregó: “Se acordó que el ajuste en los gastos de funcionamiento sean en torno al 270%. Se va a estar formalizando a partir del lunes de la semana que viene. Esto era un reclamo de la CIN y de otros sectores políticos, por lo que es una buena noticia para todos”.La administración libertaria buscó desactivar la ofensiva de la Unión Cívica Radical (UCR), que convocó a una sesión especial en Diputados para hoy para discutir el financiamiento de las universidades. Igualmente, el legislador Rodrigo De Loredo, decidió mantener en pie la sesión e insiste en apurar la sanción de una ley que garantice el financiamiento universitario más allá de los aumentos esporádicos que otorgue el Gobierno.

La semana pasada, el Gobierno y el consejo superior de la UBA alcanzaron un acuerdo para actualizar sus gastos de funcionamiento con un aumento del 270% interanual respecto del presupuesto de 2023 y del 300% para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial. De inmediato, las restantes universidades denunciaron discriminación y reclamaron una suba similar.Si bien la oferta económica a las universidades nacionales se formalizará la semana que viene, el radicalismo desconfía. “Nosotros insistimos con la sesión especial porque no tenemos certezas de que el oficialismo cumplirá con los compromisos que asume. Lo mejor es avanzar en una ley que dé garantías de que el presupuesto de las universidades será actualizado mes a mes con la inflación. Todo lo demás son promesas”, advirtieron cerca de De Loredo.Luego de que el gobierno español de Pedro Sánchez anunciara que retiró a su embajadora en Argentina por los dichos de Milei que agravaron la tensión entre ambos mandatarios, Adorni ratificó que es un conflicto “personal”.“Resalto la relación que tienen ambos pueblos, lejos está de tener una injerencia en relaciones o en términos comerciales. Lamentamos que Sánchez haya decidido dejar sin embajadora a los españoles en Argentina. Raya el papelón. Entendemos que la relación entre pueblos está por encima de la relación entre dos personas, ambas teniendo el cargo de presidente. El embajador va a continuar con sus actividades normalmente”, marcó el vocero, tal como había dicho Milei en LN+.“La frase de ayer de Milei fue un comentario menor y hubo una reacción desmedida, mezclándolo con un conflicto entre países. No hay ningún conflicto con España, en tal caso son cuestiones entre ambas personas, no interfiere en relaciones comerciales. Nuestra relación de hermandad no tiene nada que ver”, agregó luego.Tras la confirmación de Milei de que no se firmará el Pacto de Mayo el próximo sábado por no estar aprobada la Ley Bases, el portavoz libertario aseguró que no se trata de una derrota política y explicó la agenda para ese día.“Se va a realizar el Tedeum en la ciudad de Buenos Aires, la idea es que después nos traslademos a Córdoba. Efectivamente va a ser en el Cabildo alrededor de las 15 [del sábado]. Después daremos detalles adicionales”, informó.Luego, indicó por qué no se firmará el pacto con gobernadores y dirigentes: “No es una derrota política. Nosotros sabíamos que el 25 íbamos a estar en Córdoba. No hay pacto para firmar por el momento porque la Ley Bases no es una realidad, se firmará en tal caso luego de que la ley esté aprobada, que va a ser una realidad en el corto plazo. Lejos estamos de pensar que es una derrota política”.Milei presentará mañana su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica con un acto en el Luna Park y el vocero confirmó que el Presidente dará un “show” en el que el libertario cantará. “Será algo inédito”, dijo Adorni.Desde Casa Rosada definieron a la presentación del libro como un show espectacular. El costo del alquiler del Luna Park será costeado por una empresa a la que a partir de ahora y hasta cubrir el monto total, la editorial Planeta le transferirá las regalías del libro, que implican un 10% del precio de tapa, que es $23.000. La operatoria implica que Milei cedió los derechos de las regalías hasta cubrir la factura y una vez saldado eso, los volverá a percibir, según explicaron fuentes oficiales. Durante el mes en curso, Planeta editó dos ediciones de 5000 y 2000 ejemplares, respectivamente.“¿Cómo pagamos el Luna Park? La editorial Planeta le transfiere las regalías a una empresa. Al Estado no le cuesta un centavo, como ninguna de mis otras actividades”, dijo esta mañana Milei. No precisó el nombre ni la razón social de la empresa y tampoco se le repreguntó.En tanto, Adorni señaló: “El Presidente no festeja nada, solo el placer y el festejo de publicar su libro después de no haberlo podido hacer en la Feria del Libro. Es un evento que financia él mismo”. El vocero tampoco dio precisiones sobre la empresa que intervendrá con las regalías y rechazó las acusaciones de presunto plagio a la obra de Milei. (La Nación)