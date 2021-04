Femicidio de Julieta Riera: "La caída fue a plomo, no hubo impulso", dijo perito

Video: Caso Riera: Así cayó Julieta del balcón, según la pericia de la División Scopometria

Policiales El jurado declaró culpable a Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera

Tras conocerse la decisión del juicio por jurados de declarar culpable a Jorge Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera, se conocieron más detalles acerca de las pericias realizadas durante la investigación.que “el día del hecho y en varias ocasiones, pericialmente hablando, transitamos el lugar. A la fecha nos ha llevado casi un año trabajar en todo esto. Nosotros tenemos una mirada y dentro de nuestra División siempre hacemos interconsultas. Estas son ciencias forenses que confluyen en este análisis criminalístico”.A su equipo de trabajo se le encomendó determinar cómo fue la caída de Julieta desde el balcón del departamento del octavo piso del edificio de calle San Martín.“Hicimos una recreación del departamento, de cómo estaba, a través de un software específico bastante didáctico. Esto no se hizo de un día para el otro. Nos basamos en fotografías y otros registros. El mobiliario, la puerta, las latas de cerveza, todo eso se moldea. Se hizo a mano, se va mejorando. Todo lo que se ve en el video estaba en el departamento al momento del hecho”, comenzó explicando en relación al video.Asimismo, explicó cómo fue la caída: “Establecimos que en base a esa posición y en ese lugar, en base a todos los análisis que se hicieron, es como cae ella”. La imagen la muestra casi en el centro del balcón.“Cae desde ese lugar, termina pasando por una red de contención de pesos de muy baja monta. Rompe por eclosión la red, golpea con el toldo, el cuerpo gira 180 grados y termina entrando con los pies, rodilla, pelvis y queda en la posición final, boca abajo, con la cabeza entre la reja”, remarcó.La caída, según confirmó, fue “a plomo”. Esto significa “que no hay impulso, no hay una línea horizontal que se despegue de la línea vertical en la cual viene cayendo el cuerpo. Esta es una de las pericias. Después el fiscal toma otras miradas, otras pericias forenses, y saca la conclusión de cómo fue. Si hubiese habido un impulso en la caída y demás, hubiese tenido otras connotaciones la caída”.“En la baranda no había transferencia, tampoco se había llevado el cuerpo de Julieta, según los indicios que había en la baranda. Hay otra serie de principios criminalísticos que responden el cómo, cuándo, dónde”, agregó.