El jurado declaró culpable a Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera

Eso es todo”, dijo Jorge Julián Christe al defenderse de la acusación por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril de 2020, quien murió tras caer del balcón del 8° piso del edificio ubicado frente a Plaza 1º de Mayo.El fiscal Ignacio Aramberry inició su alegato de cierre afirmando que durante el juicio se presentaron las pruebas de la violencia que Jorge Julián Christe ejercía sobre Julieta Riera, la que fue en aumento hasta que terminó matándola. Precisó que quedó demostrado que el imputado ahorcó a la víctima, la dejó inconsciente y la tiró del balcón.Aramberry repasó los testimonios de los especialistas que coincidieron en señalar que la caída de Julieta fue de “peso muerto”, sin ningún instinto de supervivencia, ya que estaba desvanecida por la presión en el cuello y sentida también por la ingesta de bebidas alcohólicas y droga. Afirmó que Christe quiso matar a Julieta con intención, que estaba lúcido y era consciente de lo que hacía, y que luego de hacerlo se fugó del lugar del hecho y fue a ver a la persona que le solucionaba todos los problemas, su madre, y que quiso contactar a un abogado antes que llamar a la Policía o a un servicio de emergencias.Finalmente, Aramberry solicitó al jurado un veredicto de culpabilidad para Christe.Por su parte la abogada Corina Beisel, a cargo de la querella particular, expresó que no se trató de un accidente, que el imputado le comprimió manualmente el cuello a la víctima hasta dejarla inconsciente y que aprovechó ese estado para arrojarla viva desde el balcón donde convivían, provocando su muerte.Respecto del contexto de violencia dijo que se demostró con el testimonio de Facundo González, el vecino que habló del carácter agresivo de Christe y de los moretones que le vio a Julieta. También aludió al testimonio de Mirta Cornejo, quien hizo referencia a los abusos sexuales por parte del imputado que Riera le había confesado, entre otros testimonios de vecinos que dieron cuenta de la agresividad que exhibía el imputado.Habló de la pericia psicológica que dio cuenta de la relación desigual de poder entre Christe y Riera, y que ella no contaba con herramientas para pedir ayuda, ya que no tenía teléfono, no se manejaba sola por la ciudad y dependía económicamente de su pareja.Coincidió con el pedido de culpabilidad de la Fiscalía, y solicitó al jurado que valoren la prueba con perspectiva de género, reconociendo la relación desigual de poder que existía entre Christe y Riera, lo que daba cuenta de la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.A su turno el abogado Franco Azziani Cánepa pidió al jurado que declare “no culpable” a su defendido Christe y reiteró, como lo había hecho durante las audiencias previas, que la muerte de Riera fue consecuencia de un accidente.Explicó que esa fue la teoría del caso que su cliente sostuvo en sus declaraciones indagatorias durante la instrucción penal preparatoria. De esa forma descartó que Christe fuese el prototipo del macho violento como sostuvo la Fiscalía al iniciarse el debate.Azziani Cánepa también negó que su defendido le haya comprimido el cuello a la víctima para después arrojarla desde el balcón del departamento. Sostuvo que tanto la Fiscalía como la querella particular no pudieron demostrar eso porque no explicaron la mecánica del hecho ni su móvil.Además señaló que a Christe se lo acusó por haberle causado 35 lesiones a Julieta Riera aunque en el lugar del hecho no se encontró una sola mancha de sangre. Y advirtió que la Policía llegó hasta ahí porque su defendido fue a buscarla.Detalló que Christe no limpió el piso, ni ordenó el departamento, ni se fue. Según Azziani Cánepa tampoco hubo evidencia de que la escena del crimen haya sido modificada con la intención de favorecer su situación procesal.El abogado indicó que no se activó ningún protocolo por abuso sexual, puso en duda el trabajo de peritos de Criminalística y precisó que la Fiscalía jamás le interesó escuchar la declaración de Christe.Por su parte el abogado Ladislado Uzin Olleros sostuvo que la acusación a su cliente se basó en una serie de mentiras. Detalló que en el departamento no se hallaron manchas de sangre, no hubo pelea entre sus ocupantes y que los anteojos de Riera fueron encontrados ahí.Tras reiterar que la escena del crimen no fue limpiada, advirtió que Christe pudo fugarse y no lo hizo. Resaltó, por el contrario, que colaboró con la investigación, insistiendo con argumentos que había esgrimido durante la instrucción de la investigación: señaló que su defendido no tenía antecedentes penales ni denuncias de violencia.Por su parte, al finalizar los alegatos de las partes, el imputado Jorge Julián Christe dijo: “Soy inocente. A Juli la amaba con el alma. Tengo la conciencia tranquila de que nunca le habría hecho daño”.Ante el pedido de la Fiscalía y la querella, el juez Elvio Garzón resolvió revocar la prisión preventiva domiciliaria de Christe, y ordenó que la cumpla en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde fue trasladado, hasta que la pena que deberá cumplir quede firme.En la audiencia de cesura, el fiscal Ignacio Aramberry solicitó que a Christe se le imponga la pena de prisión perpetua, a lo que adhirió la abogada querellante Corina Beisel.Por su parte los abogados defensores Franco Azziani Canepa y Ladislao Uzin Olleros dejaron de manifiesta la reserva de recurrir en casación y del recurso extraordinario federal.Los fundamentos completos de la resolución del juez Elvio Garzón serán dados a conocer el próximo 22 de abril, a las 12.Jorge Julián Christe, de 32 años, cumplirá prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.