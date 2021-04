Christe culpable: “No es una alegría, se hizo justicia”, dijo la mamá de Riera

Policiales El jurado declaró culpable a Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera

”, expresó aAna María Burgos, la mamá de Julieta Riera. A su vez, agradeció al jurado popular por el veredicto de culpabilidad de Julián Christe porque “las pruebas eran contundentes”., Julieta Riera por un jurado popular conformado para juzgar el hecho, supo Elonce.En la puerta de Tribunales, muy conmocionada por la situación, Ana María Burgos agradeció a todos los presentes por el apoyo y la compañía.Tras la inmediata detención del culpable, la mamá de la víctima comentó que “tiene que pagar por lo hizo. Yo vi a mi hija en la morgue y a mí no me iban a convencer de que fue un accidente, de que se cayó.. No tiene que pasar más esto”, remarcó.Tras las declaraciones de la jueza jubilada, madre del Christe, en el día de ayer, la madre de Julieta Riera, manifestó que “se equivocó, no le puede decir nada, ella también es una víctima”.