Crimen de Julieta Riera: "Conclusión del perito no fue refutada por la defensa"

Policiales El jurado declaró culpable a Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera

Jorge Julián Christe fue trasladado esta tarde a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, para comenzar a cumplir la pena de reclusión perpetua, a la que fue condenado hoy, tras el veredicto de culpabilidad, dictado por un jurado popular. Asesinó a su novia, Julieta Riera, a quien arrojó de un balcón del octavo piso de un edificio, ubicado en el centro de la capital entrerriana, el 30 de abril del año pasado.que "se le pidió al funcionario policial, una pericia que reconstruya la caída de Julieta desde el balcón. El perito, tomó la declaración de Christe del accidente y configuró dos hipótesis. Berón, concluyó que una hipótesis era de acaecimiento poco probable y la otra imposible".El culpable haber asesinado a su novia, Julieta Riera, en su declaración del accidente manifestó que "la joven había caído desde el vértice derecho del balcón", comentó la letrada, y agregó que de acuerdo al método científico aplicado por Berón se concluyó que "la hipótesis más probable de acaecimiento del hecho es a la que posiciona a Julieta más en el centro del balcón"."El perito indicó que, si la narración del Christe hubiera sido verdadera, la joven jamás hubiera caído en el lugar donde estaba el cuerpo. A esta hipótesis se llegó con estudios, análisis y cálculos en el lugar del hecho, del recorrido que hizo el cuerpo, dónde pegó, cómo giró y cómo se posicionó en el lugar donde estaba", explicó la abogada querellante.Al respecto, señaló que "la conclusión a la que llegó el licenciado, con altas probabilidades, no fue refutada ni discutida por el consultor técnico que presentó la defensa. Ellos no elaboraron una pericia fundamentada, realizaron una opinión".Sobre el ahorcamiento previo a la caída de Julieta, indicó que "esta comprobadísimo, no hay dudas. Los profesionales del Tribunal Superior de Justicia, elaboraron informes objetivos y fueron contundentes. Observaron lesiones en el cuello de la víctima, que son irrefutable".En relación a la declaración de Christe tras el veredicto, expresó que "Julián no está tranquilo, esta resignado porque no le queda otra. Presentar un recurso de casación, impugnar este veredicto, es un derecho que tiene, pero no encuentra en ninguna de las causales que prevé la ley de Juicio por Jurado".