Mamá de Christe: “Tendremos que apelar, mi hijo es inocente”

Policiales El jurado declaró culpable a Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera

Jorge Julián Christe fue declarado esta tarde, culpable del femicidio de su novia, Julieta Riera por un jurado popular conformado para juzgar el hecho, supo. Los integrantes del jurado resolvieron por unanimidad, que el acusado es culpable de “homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse dado en un contexto de violencia de género”.. “Ya lo trasladaron a mi hijo a la unidad penal. El veredicto fue una decisión del jurado popular y habrá que apelar, si mi hijo y los abogados quieren”, indicó.“Estoy disconforme porque le negaron la prisión domiciliaria. Mi hijo es inocente, porque Julieta se cayó del balcón y esto es una injusticia. No es una hipótesis, es la verdad”, apuntó.Sobre los golpes que presentó el cuerpo de Julieta, manifestó que “cuando ella se sacaba los anteojos se pegaba contra todo. Por eso tenía tantos moretones. Mi hijo jamás le pego a ninguna mujer.La ex jueza comentó que “la Justicia es un valor que tiene que prevalecer, ante todo, me molesta el ocultamiento y la mentira. El Ministerio Fiscal ocultó cosas.En tanto, la hermana del acusado dijo que “él la amaba y la quería, si Julieta ve lo que están haciendo con Julián, estaría sufriendo”.