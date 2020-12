Ex empleados de corralón denunciado por estafas se desligaron de las acusaciones

Policiales Ya son más de 40 los estafados por corralón y se acumulan sumas millonarias

el que, según consta en las denuncias, pactaba la venta de materiales para la construcción por importantes montos de dinero, que luego no entregaba.y anteEsa era nuestra obligación porque si no vendíamos, nos trataba mal porque él solo quería plata", explicó aun ex empleado de Corralón Americano, Brian Villagra.indicó el joven.El gerente de "Corralón Americano", Jonathan E., fue denunciado en la Fiscalía de Paraná por haberse quedado con altas sumas de dinero de unos 60 clientes con los que acordaba la venta de materiales para la construcción que nunca entregaba.El mecanismo de la estafa perpetrada por Jonathan E. consistía en cobrar por adelantado los pedidos de materiales para la construcción mediante depósitos, transferencias o en efectivo. El hombre otorgaba plazos de entrega de los mismos, que tras su vencimiento iba postergando y dilatando con argumentos falaces. Por ejemplo: "Estoy viajando a Córdoba porque tengo los camiones parados allá, porque los choferes se gastaron la plata del combustible" (el denunciado no tiene ningún camión). O que estaba esperando que le paguen una deuda. Siempre como si fuera una víctima de terceros., contó Villagra al estimar que los damnificados "son más de 60 clientes"., reveló el ex empleado aLa mayoría de las personas efectuó depósitos por montos que rondan los 300.000 o 400.000 pesos. Por lo tanto, se calculan en varios millones de pesos las ganancias ilícitas por parte de Jonathan E, quien sería oriundo Paraná, pero estaría domiciliado en la provincia de Córdoba.De acuerdo a lo que comentó Villagra, en el galpón "se atendía al público y se hacían los repartos; era como un depósito". Según recordó, él ingresó en el mes de agosto, pero que el corralón funcionaba desde hacía unos cuatro meses antes. "Éramos unos 10 empleados en blanco y otros cinco que trabajaban en obra", acotó al respecto.Por su parte, otra de las ex trabajadoras, Micaela Muñoz, contó: "Nosotros fuimos suspendidos a principio de noviembre, y en esa semana, los compañeros de carga y descarga nos contaron que una mujer fue con policías y su abogado... ahí empezamos a ver que las cosas se estaban poniendo complicadas, que había algo raro"., coincidió Villagra.Según Muñoz, los ex empleados se presentaron "voluntariamente" en Fiscalía, pero -según reveló- no les tomaron la denuncia y los derivaron a Delitos Económicos. "Ahora quedamos a disposición de los damnificados para lo que nos necesiten, para aportar datos", comentó.La mujer, que por cuestiones de vivienda tuvo que mudarse al local donde funcionaba el corralón, advirtió que "hubo clientes que se presentaron con pistolas a reclamar el dinero".