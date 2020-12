Ya son más de 40 los estafados por corralón y se acumulan sumas millonarias

Policiales Investigan denuncias por estafa a través de la compra de ladrillos

, pudo saberUn grupo de damnificados lo acusa de pactar -a trasvés de supuestos empleados suyos- una gran cantidad de materiales para la construcción como cemento, ladrillos de todo tipo, arena, piedra, hierros, juegos de sanitarios y revestimientos entre otros materiales que fueron pagados por medio de transferencias bancarias, Mercado Pago y hasta en efectivo en algunas ocasiones. Según dan cuenta los afectados, se acordaba con los vendedores una fecha de entrega con un plazo máximo de 25 días y éstos les informaban que en los días próximos a la entrega se comunicarían vía telefónica, cosa que nunca sucedía, como así tampoco dicha entrega pactada., aseguró auno de los damnificados, Juan Ignacio Domínguez.El hombre, domiciliado en la localidad santafesina de Helvecia, comentó que fue su concuñado quien le mostró la página de Facebook del corralón, en la que se ofrecían los materiales a bajo costo. "Me contacté con ellos y acordamos la compra y los pagos, pero nunca hicieron los envíos. También me llamó el gerente, hasta que a partir del 20 de noviembre cambió el número de teléfono y ya nunca pudimos contactarlo", evidenció Domínguez.Según dan cuenta los damnificados, "ante los constantes llamados en reclamo de lo adeudado, los empleados del corralón se manifestaban con no tener conocimiento de lo que estaba pasando, ya que de las entregas se encargaba el gerente". De acuerdo a lo que se explicó aQuienes compraron materiales en el, se comunicaron tanto con los vendedores como el gerente, solicitando la devolución del dinero; a lo cual, desde el comercio les prometían que se lo devolverían en un plazo de 72 horas hábiles, cuestión que nunca se llegó a cumplir. Al sentirse estafados, según pudo saberlos damnificados radicaron las denuncias correspondientes en la División Delitos Económicos de la ciudad de Paraná, adjuntado conversaciones, fotos de remitos y facturas como pruebas.De acuerdo a los datos a los que accedióOtro de los damnificados es un hombre de 33 años radicado en jurisdicción de comisaría Don Cristóbal Segunda, el que acordó la compra de 42 palet de ladrillos, para lo cual realizó una transferencia bancaria de aproximadamente $90.000, en concepto de pago. La mercadería adquirida nunca llegó.Asimismo, un joven de 25 años y radicado en Nogoyá realizó una compra de materiales de construcción a un corralón de la ciudad de Paraná, hace aproximadamente un mes. En su momento, efectuó distintas transacciones en concepto de pago, por un monto aproximado a los $180.000. El joven debía esperar la entrega de la mercadería, la cual recibiría en su domicilio. Pero hasta la fecha no ocurrió., argumentaron los estafados al asegurar que no son solo de la provincia deLos engañados por el corralón conformaron un grupo de WhatsApp, el que está integrado por entre 30 y 40 damnificados, mientras esperan por una respuesta a sus denuncias.", indicaron.