Estafas en corralón: se suman denuncias y testimonios de más damnificados

Mientras la justicia investiga las estafas que habría cometido un corralón de la ciudad de Paraná, perjudicando a decenas de personas, no sólo de la capital entrerriana sino de otras provincias, se siguen sumando denuncias y testimonios de aquellas personas que confiaron en la empresa y depositaron sumas de dinero a cambio de materiales que nunca llegaron.En diálogo con, la mujer contó que contactó al comercio "a través de una publicidad de Facebook en un clasificado de la ciudad de Río Grande. Nosotros somos de allí, hace tres años y medio que estamos en Rosario del Tala y mi hija me mandó la publicidad por WhatsApp y al día siguiente llamé".Elde parte del responsable del corralón, un joven de 26 años."Fue un peregrinar terrible, de empezar a reclamar. Nos prometían una fecha pero el camión nunca llegaba", indicó Lidia y dio cuenta que el supuesto comerciante, hasta le daba detalles de cómo era el camión para que lo esperaran en la obra, pero a último momento surgía algún problema. Incluso la mujer se encargó de buscar un camión para que vaya desde Tala a Paraná para buscar la mercadería y aun así, no lograba que le entreguen lo que era suyo.correspondiente el pasado 15 de noviembre.Por otra parte, la mujer decidió dar el nombre del encargado del corralón, "porque nos han contado que sigue vendiendo de la misma manera", y quiere evitar que otras personas se vean engañadas y perjudicadas por el sujeto. En el, indicó Lidia., además estamos alquilando y queríamos terminar la vivienda lo antes posible. Estamos dolidos, preocupados y nos sentimos desprotegidos", reflexionó la mujer y finalizó: "está jugando con uno de los sueños más preciados de la gente que es el de la casa propia".La causa está en Fiscalía y los damnificados esperan una respuesta.