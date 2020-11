Investigan denuncias por estafa a través de la compra de ladrillos

Foto: Ilustrativa

La Justicia dicta los primeros lineamientos tendientes a esclarecer una posible estafa, denunciada por un hombre de 33 años de edad, radicado en jurisdicción de comisaría Don Cristóbal Segunda.



El damnificado se hizo presente este viernes en la dependencia policial, dando cuenta que se encuentra construyendo y a raíz de que durante todo septiembre no pudo conseguir ladrillos, comenzó a buscar alternativas por Internet, contactándose con un corralón de Paraná.



El muchacho habría acordado la compra de 42 palet de ladrillos, para lo cual realizó una transferencia bancaria de aproximadamente $90.000, en concepto de pago. Comprobada la efectivización, se le informó que a los 15 días recibiría los ladrillos.



Sin embargo, la mercadería adquirida nunca llegó. Vía telefónica le informaban que el corralón se encontraba atrasado con la entrega, razón por la que después de cierta espera, el damnificado se apersonó en el local comercial, encontrando el mismo cerrado, sin ser atendido por persona alguna.



A partir del legajo instruido por la comisaría, la situación tendrá que dilucidarse en sede judicial, para lo cual los pesquisas se encuentran ahondando en las investigaciones del caso, publicó FM Estación Plus Crespo.



Otra denuncia similar



Un joven de 25 años y radicado en Nogoyá realizó una compra de materiales de construcción a un corralón de la ciudad de Paraná, hace aproximadamente un mes. En su momento, efectuó distintas transacciones en concepto de pago, por un monto aproximado a los $180.000.



El joven debía esperar la entrega de la mercadería, la cual recibiría en su domicilio. Pero hasta la fecha no ocurrió, por lo que decidió hacer la denuncia. Asimismo, el damnificado mencionó que intentó comunicarse vía telefónica en reiteradas oportunidades con el comercio, no siendo atendido.



La Jefatura Departamental Nogoyá elevó las actuaciones a la justicia, mientras se ahonda en la investigación por el supuesto delito de Estafa.