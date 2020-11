El juez al jurado del primer juicio: "Deben decidir de acuerdo a las pruebas"

"Culpable o no culpable"

Comenzó esta mañana en los tribunales de la capital entrerriana, el primer juicio por jurados en la provincia. Se trata de la causa por el homicidio de Milton Luna de 25 años, que fue asesinado a balazos en abril de este año en Paraná. El acusado es Carlos Iván Caminos.Las audiencias del juicio se desarrollarán entre el miércoles y el viernes que se conocerá el veredicto: "culpable o no culpable" y deberá ser por unanimidad. En caso de que el jurado no esté de acuerdo en su totalidad, se deberá llevar adelante una nueva discusión.Por el Ministerio Público Fiscal participan los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio; el abogado Javier Aiani patrocina al acusado y como querellante está el abogado Javier José Francisco Barbagelata Xavier.En el inicio de la audiencia, el juez Pablo Vírgala, brindó al jurado de 15 ciudadanos, las primeras instrucciones de sus funciones, ya que según consideró "sin dudas, es un hecho histórico que se realice el primer juicio por jurados en Entre Ríos", resaltó."Ustedes deben saber que en este juicio, no se investiga nada porque ya se investigó. Lo que ustedes van a ver, son las pruebas con las que llega la Fiscalía, la defensa y eventualmente, la querella al juicio."."Deben saber que ustedes,que se sigue contra Carlos Iván Caminos, quien está acusado del delito de Homicidio Simple Agravado por el empleo de arma de fuego"."Tienen la solemne responsabilidad de, contra Carlos Iván Caminos".. La acusación de la Fiscalía no es prueba y no debe ser considerada por ustedes, como prueba de culpabilidad"., sobre un mismo hecho, van a presentarles alegatos distintos y cada quien va a interpretar la prueba, según sus pretensiones, eso es normal que suceda".y yo como juez técnico va a dirigir este debate para intentar que el imputado tenga un juicio justo"."."Las partes son las que van a mostrar las pruebas, no el juez. El juez no puede preguntar y tampoco ustedes como jurado.".. No deben hablar con nadie y no deben recibir mensajes".. Deben decidir lealmente de acuerdo a las pruebas que vean en esta corte y sean presentadas por las partes".hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario, por eso, el imputado tiene todas las garantías, es decir, las mismas que ustedes. Hasta la sentencia condenatoria, el imputado es inocente".. Si decide no declarar, no puede constituir ninguna presunción en su contra. No pueden basar su veredicto a partir de lo que infieren que el imputado no declaró.Y si declara, no está obligado a decir la verdad, ya que no comete un delito si niega un hecho o no declara la verdad. Esto es porque no presta juramento como los testigos"., y no están absolutamente convencidos de la culpabilidad o no culpabilidad de la persona, deben optar por la no culpabilidad. Para declarar culpable a una persona, deben estar absolutamente seguros".El juez también hizo la lectura obligatoria del artículo 8 de la Ley de Juicio por Jurado de Entre Ríos. "o de las partes por sus decisiones. La regla del secreto de las deliberaciones y la forma inmotivada de su veredicto les aseguran a los jurados la más amplia libertad de discusión y de decisión, sin estar sujetos por ello a penalidad alguna, a menos que aparezca que lo hicieron contra su conciencia, o que fueron corrompidos por vía de soborno"."Cuando determinen que el imputado es culpable o no culpable, ustedes no deben dar razones de sus dichos. El jurado popular no debe dar razones, a diferencia del juez.".