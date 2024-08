Fue del 98% la adhesión al paro docente en escuela de Paraná

Sobre la oferta salarial en paritaria docente

Los docentes agremiados en AGMER, SADOP y AMET concretan un paro de 48 horas, luego de la propuesta salarial del gobierno provincial.En el marco de la primera jornada de huelga docente,recorrió la secundaria Nº36 (ex Comercio Nº1) “Cap. Gral. J.J. de Urquiza” de Paraná para dar cuenta cómo impacta la medida de fuerza en el movimiento escolar.la vicerrectora Sonia Martínez.Es que los preceptores se encargan de comunicar a los alumnos sobre los docentes que se presentarán para dictado de clases. “Si bien los maestros no están obligados a informar si adherirán o no al paro, en función de la organización de la escuela, avisan para coordinar con los estudiantes y que ellos puedan venir en el horario del profesor que no se plegó a la medida de fuerza”, explicó al remarcar que “el paro tuvo un profundo impacto porque, anteriormente, ha venido más estudiantes y docentes”.El gobierno provincial había presentado a los gremios docentes una nueva propuesta salarial, que consistía en una pauta semestral que iguale los salarios a la inflación mensual, y el pago de una suma fija de 200.000 pesos en cinco veces, que incluye a los pasivos y el aumento de un 13,4% del salario mínimo [docente a $430.000.Por su parte, la secretaria escolar Fernanda Usaín comentó que la propuesta salarial del gobierno provincial “es irrisoria porque no tendrá un impacto en los ingresos, considerando la situación económica que atravesamos”. “La oferta es insuficiente”, remarcó y refirió que “la última cuota, en diciembre, sería lo que impactaría en el salario como una suma fija de 40.000 pesos, porque el resto son bonos”.En tanto, para este jueves está prevista una movilización hacia la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en la capital entrerriana.