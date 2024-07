Informaron a estatales sobre el registro para acceder a subsidios a la energía

Sobre la quita de subsidios de luz y gas

Informaron a empleados estatales de la Dirección de Personal sobre el acceso al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), cuya inscripción finaliza este miércoles 31 de julio. Las charlas informativas continuarán esta tarde en Aldea Brasilera, este viernes en Colonia Avellaneda y el lunes, en la escuela Mitre de Paraná.dialogó con Amilcar Marrón -de Enersa- y Germán Rojas -de la secretaría provincial de Energía- quienes ofrecieron precisiones sobre el acceso al RASE y brindaron recomendaciones “para ahorrar energía”.Para acceder al RASE, deberán ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/subsidios Y a través de un e-mail, se comunica al usuario que está registrado en la categoría, según los ingresos el grupo familiar y esquema de consumo energético.Marrón remarcó aque “la persona que modificó sustancialmente sus ingresos en el grupo familiar, debería ingresar al RASE para cambiar los datos porque o perdió el trabajo o se redujo el grupo familiar”.“Para completar el Registro es necesario tener a mano las facturas con los números de ID y medidor y el DNI”, recordó Rojas y aconsejó realizar el trámite acompañado por un familiar o allegado “porque son datos personales”. Para evitar estafas, recalcó que ningún organismo estatal le enviará ningún mensaje ni lo llamará por teléfono.Consultado a Rojas por recomendaciones “para ahorrar energía”, éste mencionó: “Un sector medio podría hacer la inversión económico para cambiar el electrodoméstico para que sea de mejor eficiencia o controlar el consumo; y entre los sectores de escasos recursos, se deberían airear los ambientes para conservar el calor y no tener que estar todo el tiempo encendiendo las estufas para calefaccionar”. “Lo recomendable es desenchufar todos los electrodomésticos que consuman energía”, aconsejó.De hecho, refirió que “un dispenser es como tener un calorito funcionando todo el tiempo y gastan mucha energía”.Finalmente, Rojas comentó que “el alta para los subsidios a la energía está demorando dos meses aproximadamente, porque primero debe realizarse el entrecruzamiento de datos de las bases de datos a fin de determinar que sea real lo que el usuario declaró”. “Los electrodependientes cuentan con una tarifa provincial subsidiada al 100%”, cerró.La quita de subsidios que empezó a implementar el gobierno nacional implicará un aumento en la factura de luz. Se trata de un proceso gradual en el que los subsidios dejarán de ser generales y pasarán a estar focalizados. Para ello los usuarios deben completar la inscripción.La reestructuración del esquema será triple: menor subsidio; topes en los kilovatios/hora por mes; y aumentos en el valor de la energía.En otra de las modificaciones importantes al esquema de subsidios, el Gobierno Nacional establece nuevos topes de consumo para la energía subsidiada de los Niveles 2 y 3. Esto quiere decir que a partir de ahora se determinan los volúmenes máximos de consumo subsidiable para las categorías N2 y N3. N2: 350 kWh por mes y N3: 250 kWh.Los sectores de ingresos bajos (N2), que hasta ahora no contaban con límites, tendrán subsidiados hasta 350 kWh por mes.En tanto, los sectores de ingresos medios (N3) tendrán un tope mensual de subsidios de 250 kWh (antes era de 400 kWh por mes).Todos los consumos que superen estos topes, pagarán el resto de la tarifa de forma plena. Esto quiere decir que pagarán el costo total sin importar si tienen ingresos bajos (N2) o medios (N3).N1: Sin subsidios. Ingresos familiares Superiores a 2.706.848,00 pesos. Abonan la tarifa plena. No tienen tope de consumo.N2: Ingresos familiares bajos menores a 773.385,00 pesos. Escasos recursos. Hasta ahora no tenían topes de consumo de potencia, ahora sí: 350 kWh por mes.N3: Ingresos familiares medios entre 773.385 pesos y 2.706.848,00 pesos. Solo se subsidia 250 kWh por mes. Antes era de 400 kWh.