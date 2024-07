Video: Las opciones que ofrecen en feria de emprendedores para combatir el frío

En el marco del receso de invierno, hasta el domingo 21 de julio, los paranaenses y turistas podrán disfrutar del paseo, como así también de las propuestas gastronómicas y los juegos infantiles.En medio de la ola polar que se registra en Entre Ríos, Elonce realizó un recorrido por la carpa de artesanos y emprendedores `para conocer todas las opciones para hacerle frente al fríos.Había desde diversos tés de hierbas que ayudan a sentirnos calentitos y también ayudan a reponer energías. También entre las opciones estaban las tazas para poder disfrutar de café, té, o incluso sopa.Entre los stands, también había uno en donde vendían ropa de abrigo para bebés y niños hasta los dos años. Camperas, escarpines, manoplas eran lo más demandado.Algo que no puede faltar en inverno son los gorros, ponchos, bufandas de lana. “Los gorros tienen un valor de 5.00 pesos (para adultos) al igual que las polainas. En tanto, los ponchos tienen un valor de 28.000 pesos”.La mujer contó que siempre le gustó mucho tejer y cuando era una niña su mamá le enseñó con rayos de bicicleta. “Acá en Paraná, me fui perfeccionando. Es algo que me gusta mucho, en una hora o dos hago una gorrita”, dijo una vendedora.